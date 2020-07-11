دعاء مستجاب في نفس اللحظة بعد صلاة الفجر.. ردده بهذه الصيغة

أرشدنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- إلى أن

في ذاته عبادة من أكرم العبادات عند الله سبحانه وتعالى، كما أن

هو وسيلة لمناجاة الله سبحانه وتعالى، وأخبرنا أيضًا أن كل

سواء في الدنيا أو الآخرة، كما أن هناك أوقات مباركة أوصى النبي -صلى الله عليه وسلم- بتحريها للفوز

بـ

ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه أوصانا بالحرص على

الدعاء

لأنه أكثر ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن هناك أربعة أمور أو شروط تجعلك تفوز بـ

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