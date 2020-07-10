البقاء لله.. سيمون تنعى المنتجة والكاتبة مي مسحال









البقاء لله المنتجة مي مسحال»، لتنهال عليها التعليقات والإعجابات، والدعاء للراحلة مي مسحال وكتبت سيمون ، في تغريدتها على تويتر: «









من جهة أخرى، أعلنت أسرة المنتجة والكاتبة مي مسحال عن تفاصيل جنازتها، إذ ينتظر خروج الجثمان من منزلها، وذلك في العاشرة صباحًا ليتم الصلاة عليها في مسجد صغير أسفل البيت ليتم دفنها بعد ذلك في طريق الواحات.









وتوفيت اليوم الجمعة، المنتجة الكبيرة وكاتبة السيناريو مي مسحال بعد رحلة صراع مع المرض، تاركة العديد من الأعمال الفنية الكبيرة والشهيرة التي لن تنسى في تاريخ الفن.









مي مسحال هي مؤسسة شركة دانا وقدمت عددا كبيرا من الأعمال المتميزة والناجحة منها: «ليه يا بنفسج، وفرقة بنات وبس، وغبي منه فيه، وسحر العيون، ورومانتيكا، وفتح عينيك، وآخر الدنيا، وأحلام الفتى الطائش» وكان آخر أعمالها بترا بوابة الزمن عام ٢٠١٧.



