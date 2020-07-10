البقاء لله.. سيمون تنعى المنتجة والكاتبة مي مسحال

نشرت الفنانة سيمون، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، نعت من خلالها المنتجة والكاتبة مي مسحال، التي رحلت عن عالمنا اليوم الجمعة 10 يوليو.
وكتبت سيمون، في تغريدتها على تويتر: «البقاء لله المنتجة مي مسحال»، لتنهال عليها التعليقات والإعجابات، والدعاء للراحلة مي مسحال.
من جهة أخرى، أعلنت أسرة المنتجة والكاتبة مي مسحال عن تفاصيل جنازتها، إذ ينتظر خروج الجثمان من منزلها، وذلك في العاشرة صباحًا ليتم الصلاة عليها في مسجد صغير أسفل البيت ليتم دفنها بعد ذلك في طريق الواحات.
وتوفيت اليوم الجمعة، المنتجة الكبيرة وكاتبة السيناريو مي مسحال بعد رحلة صراع مع المرض، تاركة العديد من الأعمال الفنية الكبيرة والشهيرة التي لن تنسى في تاريخ الفن.
مي مسحال هي مؤسسة شركة دانا وقدمت عددا كبيرا من الأعمال المتميزة والناجحة منها: «ليه يا بنفسج، وفرقة بنات وبس، وغبي منه فيه، وسحر العيون، ورومانتيكا، وفتح عينيك، وآخر الدنيا، وأحلام الفتى الطائش» وكان آخر أعمالها بترا بوابة الزمن عام ٢٠١٧.
البقاء لله المنتجة مي مسحال— SIMONE سيمون (@simonoulla) July 10, 2020