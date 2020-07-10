بالصور.. جولة داخل مقر إقامة الأمير ويليام وكيت ميدلتون في قصر كنسينجتون

سلط تقرير لصحيفة "The Sun" البريطانية الضوء على مقر الإقامة الرسمي الخاص بالأمير "ويليام" وزوجته دوقة كامبريدج " كيت ميدلتون " في قصر "كنسينجتون" الملكي بالعاصمة "لندن".





وأشار التقرير إلى أن الزوجين يقيمان برفقة أطفالهما الثلاثة الأمراء "جورج" و"شارلوت" و"لويس" منذ شهر مارس الماضي في منزل ريفي بمقاطعة "نورفولك" الواقعة في شرق إنجلترا، والذي كان بمثابة هدية زفاف من الملكة لدوق و دوقة كامبريدج ، لكنهما على الرغم من ذلك عادة ما يقضيان أغلب أوقاتهما في مقرهما الرسمي بالعاصمة البريطانية.









ويتكون مقر الإقامة العائلي الخاص بالزوجين في قصر "كنسينجتون" من أربعة طوابق، ويضم أكثر من 20 غرفة، من بينها 5 غرف استقبال و3 غرف نوم بالإضافة إلى حضانة نهارية وليلية لأطفالهما.





وأفادت تقارير إخبارية بقيام الزوجين في عام 2013 بإنفاق مبلغ يُقدر بحوالي 3 ملايين جنيه إسترليني من أجل تجديد الشقة "1A"، التي كان يتم استخدامها كمساحة مكتبية عندما توفيت المالكة السابقة الأميرة "مارجريت"، الأخت الصغرى للملكة "إليزابيث الثانية".





وعلى الرغم من أن "ويليام" و"كيت" نادرًا ما يقومان بمشاركة لقطات من داخل مقرهما الرئيسي، إلا أن اللقطات التي تم الكشف عنها من منزلهما تبدو وكأنها من مجلة متخصصة في مجال الديكور والتصميم الداخلي، فمثلًا عندما استقبل دوق ودوقة كامبريدج الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" وزوجته "ميشيل" بمنزلهما في عام 2016، تبادلوا جميعًا أطراف الحديث في غرفة المعيشة أنيقة التصميم الخاصة بالزوجين.





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وبشكل عام يمكن القول إن الأثاث في مقر إقامتهما يتنوع ما بين الكلاسيكي والحديث.





وأضاف تقرير الصحيفة البريطانية أن مقر الإقامة، الذي كان يعود في السابق للأميرة "مارجريت"، مزين أيضًا بلوحات من المجموعة الملكية، بالطبع إلى جانب الزخارف الباهظة المتعددة.



