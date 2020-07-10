AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بالصور.. جولة داخل مقر إقامة الأمير ويليام وكيت ميدلتون في قصر كنسينجتون

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:54 م
جولة داخل مقر إقامة
جولة داخل مقر إقامة الأمير ويليام وكيت ميدلتون
Advertisements
هدير علاء
سلط تقرير لصحيفة "The Sun" البريطانية الضوء على مقر الإقامة الرسمي الخاص بالأمير "ويليام" وزوجته دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" في قصر "كنسينجتون" الملكي بالعاصمة "لندن".

وأشار التقرير إلى أن الزوجين يقيمان برفقة أطفالهما الثلاثة الأمراء "جورج" و"شارلوت" و"لويس" منذ شهر مارس الماضي في منزل ريفي بمقاطعة "نورفولك" الواقعة في شرق إنجلترا، والذي كان بمثابة هدية زفاف من الملكة لدوق ودوقة كامبريدج، لكنهما على الرغم من ذلك عادة ما يقضيان أغلب أوقاتهما في مقرهما الرسمي بالعاصمة البريطانية.


ويتكون مقر الإقامة العائلي الخاص بالزوجين في قصر "كنسينجتون" من أربعة طوابق، ويضم أكثر من 20 غرفة، من بينها 5 غرف استقبال و3 غرف نوم بالإضافة إلى حضانة نهارية وليلية لأطفالهما.

وأفادت تقارير إخبارية بقيام الزوجين في عام 2013 بإنفاق مبلغ يُقدر بحوالي 3 ملايين جنيه إسترليني من أجل تجديد الشقة "1A"، التي كان يتم استخدامها كمساحة مكتبية عندما توفيت المالكة السابقة الأميرة "مارجريت"، الأخت الصغرى للملكة "إليزابيث الثانية".

وعلى الرغم من أن "ويليام" و"كيت" نادرًا ما يقومان بمشاركة لقطات من داخل مقرهما الرئيسي، إلا أن اللقطات التي تم الكشف عنها من منزلهما تبدو وكأنها من مجلة متخصصة في مجال الديكور والتصميم الداخلي، فمثلًا عندما استقبل دوق ودوقة كامبريدج الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" وزوجته "ميشيل" بمنزلهما في عام 2016، تبادلوا جميعًا أطراف الحديث في غرفة المعيشة أنيقة التصميم الخاصة بالزوجين.


وبشكل عام يمكن القول إن الأثاث في مقر إقامتهما يتنوع ما بين الكلاسيكي والحديث.

وأضاف تقرير الصحيفة البريطانية أن مقر الإقامة، الذي كان يعود في السابق للأميرة "مارجريت"، مزين أيضًا بلوحات من المجموعة الملكية، بالطبع إلى جانب الزخارف الباهظة المتعددة.

يمكنكم فيما يلي مشاهدة مجموعة من اللقطات الخاصة بمقر إقامة الأمير "ويليام" و"كيت ميدلتون" في قصر "كنسينجتون"، والذي كان مقر إقامة العائلة المالكة البريطانية منذ القرن السابع عشر..
بالصور.. جولة داخل مقر إقامة الأمير ويليام وكيت ميدلتون في قصر كنسينجتون
بالصور.. جولة داخل مقر إقامة الأمير ويليام وكيت ميدلتون في قصر كنسينجتون
بالصور.. جولة داخل مقر إقامة الأمير ويليام وكيت ميدلتون في قصر كنسينجتون
بالصور.. جولة داخل مقر إقامة الأمير ويليام وكيت ميدلتون في قصر كنسينجتون
بالصور.. جولة داخل مقر إقامة الأمير ويليام وكيت ميدلتون في قصر كنسينجتون
بالصور.. جولة داخل مقر إقامة الأمير ويليام وكيت ميدلتون في قصر كنسينجتون
بالصور.. جولة داخل مقر إقامة الأمير ويليام وكيت ميدلتون في قصر كنسينجتون
بالصور.. جولة داخل مقر إقامة الأمير ويليام وكيت ميدلتون في قصر كنسينجتون
بالصور.. جولة داخل مقر إقامة الأمير ويليام وكيت ميدلتون في قصر كنسينجتون
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تؤكد الشبه الكبير بينها وبين جدتها الأميرة ديانا.. أحدث لقطة لـ شارلوت ابنة كيت ميدلتون

بسبب هاري وميجان.. مخاوف من أزمة جديدة في العائلة المالكة البريطانية

من يشبهها من أطفالها.. شاهد لقطة نادرة لـ كيت ميدلتون في طفولتها

خبيرة ملكية تكشف عن صفة مشتركة بين كيت ميدلتون والأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا

حفاظا على صحتهم .. قواعد يتبعها الأمير ويليام وكيت ميدلتون في تربية أطفالهما

ترشيحاتنا

مصرع 7 أشخاص غرقا بشاطئ النخيل بالإسكندرية

اخبار الزمالك | يعلن عن عدد إصابات كورونا.. موعد ظهور الصفقة السوبر.. والكاف يصدم الابيض بشأن نادي القرن

أهم الأخبار.. قفزة فى عدد متعافي كورونا.. مصر ترفض اقتراح إثيوبيا حول سد النهضة.. وفاة مى مسحال

مغلق من 20 سنة.. الكاف يعلن موقفه النهائي من أزمة الزمالك ولقب نادي القرن

أنت هتزعل وهتجيب ناس تزعل عليكم.. رضوى الشربيني تدعم فتاة نشر زوجها صورها الخاصة

تفاصيل سقوط حزقيال ليفي إمبراطور رقص العراة في إسرائيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. جولة داخل مقر إقامة الأمير ويليام وكيت ميدلتون في قصر كنسينجتون

جهاز يصطاد ويقتل فيروس كورونا المستجد في ثوان

دون أدوية.. 3 طرق طبيعية لـ خفض ضربات القلب