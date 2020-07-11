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أخبار العالم

تخفيف الحكم.. أمر رئاسي من ترامب بشأن صديقه روجر ستون المسجون بسبب التدخل الروسي

السبت 11/يوليه/2020 - 02:55 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدر أمرًا رئاسيًا بتخفيف الحكم الصادر بحق مستشاره السابق روجر ستون بقضية التدخل الروسي.

وأصدر قاض فدرالي في فبراير الماضي، حكمًا بالسجن على ستون لـ40 شهرا بتهم الكذب على المحققين في قضية التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية في 2016.

وأصدرت قاضي المقاطعة الأمريكية آمي بيرمان جاكسون الحكم، عقب تعليق لمحامي ستون بأن "الجمهوري المخضرم لا يجب أن يحصل على أي عقوبة بالسجن في القضية"، قائلة إن "عداء ستون وأكاذيبه تمثل تهديدا لديمقراطيتنا".

وتضم لائحة الاتهامات سبع نقاط، بما فيها الإدلاء بإفادات كاذبة خمس مرات في سبتمبر 2017 أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، بشأن نشر موقع "ويكيليكس" عام 2016 وثائق سرية سرقها قراصنة من موقع اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، والتي أضرت بسمعة منافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية آنذاك، هيلاري كلينتون.
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