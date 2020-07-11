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سيارات

الطرق الصحيحة للتعامل مع ثقب إطار السيارة

السبت 11/يوليه/2020 - 10:01 ص
ثقب إطار السيارة
ثقب إطار السيارة
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اشرف عطية
ثقب إطار سيارتك يعتبر من أكثر الأمور المزعجة التي تواجه قائدي السيارات، وهي ملاحظة اختراق مسمار أحد إطارات سيارته، وهو ما قد يؤدي إلى إضاعة الوقت، بالإضافة إلى اتساخ ملابسه وبذل مجهود كبير في تغيير الإطار.


ليس من الضروري في كل مرة يتم بها اختراق مسمار للإطار أن يتم تغييره بنفسك في الحال، واليوم سوف نستعرض لكم كيفية التصرف مع الإطار في حال تعرضه للاختراق بواسطة مسمار أو براغي.


في البداية عليك فحص الإطار المصاب بالمسمار، والتأكد من عدم انخفاض ضغط الهواء داخله بصورة كبيرة، وذلك بفحصه بواسطة جهاز كشف ضغط الهواء، أو بواسطة الضغط على الإطار بقدمك، في حال وجدت أن ضغط الهواء انخفض جدًا، فإنه يجب وقتها فك الإطار وتغييره بنفسك.


تجنب التهاون في إصلاح الإطار على الفور، لأنه كلما مكث المسمار داخل الإطار فإنه يسبب في تلف الأسلاك المعدنية في المطاط المكون للإطار، بالتالي يتعرض الإطار بالكامل للتلف.


وتصبح أفضل طريقة لإصلاح الإطارات من خلال استخدام اللصق الحراري، والذي يتم وضعه في الإطار من الداخل في موقع الثقب، واستخدام المكواة الحرارية لتثبيته، ويحذرون من استخدام طريقة وضع "الخابور" لإصلاح الإطار، لأن لها نفس تأثير المسمار على الأسلاك المعدنية للإطار.
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