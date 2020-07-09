نصائح مهمة للحفاظ على إطارات السيارة في الصيف

إطارات السيارة هي أهم أجزاء فيها، خاصة أنها تتعرض لدرجات حرارة مختلفة وأتربة على الطريق.









ومع ارتفاع درجة الحرارة في الصيف، تتأثر أجزاء السيارة الحيوية بالسلب، خاصة أن الإطارات هي أكثر الأجزاء عرضة للتلف لأنها تتأثر بالعوامل الخارجية، لذلك يجب العناية الجيدة بها حتى لا تتعرض للانفجار أثناء القيادة.





وقدم الكثير من الخبراء، ومنهم رئيس شركة ميشلان لمنطقة أفريقيا والهند والعالم العربي، عددا من النصائح الهامة للحفاظ على إطارات السيارة أطول فترة ممكنة.









يجب ضبط ضغط الإطارات مرة كل أسبوعين على الأقل في فصل الصيف لأن انخفاض الضغط بالإطار يؤثر على كفاءته ويزيد من مسافة الفرامل، فكلما ارتفع الضغط فهو يسبب الانفجار.





على سائق السيارة الفحص المنتظم لإطارات السيارة، بالإضافة إلى الإطار الاحتياطي من الأمور الهامة التي يجب المداومة عليها، وذلك لاكتشاف أي أضرار ظاهرة بالإطار مثل التمزق أو بروز الأسلاك الداعمة أو ظهور بيضة الإطار، بالإضافة إلى فحص عمق مداس الإطارات.





على سائق السيارة تجنب الحمولة الزائدة، فهي من أكثر العوامل التي تسبب سرعة تلف الإطارات، خاصة أنها تزيد من الاحتكاك بالطريق وارتفاع الحرارة الناجمة عن الاحتكاك، مما يؤدي إلى انفجار الإطار، بالإضافة إلى ضعف قدرة الفرامل واستهلاك أكبر للوقود.









في حال شعرت باهتزاز السيارة أثناء القيادة مع السرعات، فإنه يجب فحص اتزان الإطارات وترصيصها، حتى لا يتسبب في سرعة تلفها، وتؤثر على سلامة القيادة.





يجب على قائدي السيارات بفحص الإطارات بالطريقة العادية كل أسبوعين تقريبًا، وقبل رحلة العطلة الصيفية الكبيرة على أقصى تقدير، وعدم الاعتماد على الأنظمة الحديثة والحساسات في فحص الإطارات لخطورة عدم ضبط ضغط الإطارات، والتي تؤثر علي استهلاك الوقود وتآكل الإطار بالسلب.





من أهم الأشياء أيضا فحص ميزان العجلات، خاصة عند شعور السائق بميل أو انحراف أثناء القيادة لأن ذلك يؤثر في سلامة أدوات التعليق وخلل ميزانيتها مما يؤثر ذلك على كفاءة الإطارات ويسبب تآكل الإطارات وتلفها.لأن النظام لا يبدأ في إطلاق الإنذار إلا بعد أن يفقد الإطار 20% من الضغط، مما يؤثر على أداء السيارة والاستهلاك.