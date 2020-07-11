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فن

بدون مكياج.. شاهد لقاء الخميسي في أحدث ظهور عبر انستجرام

السبت 11/يوليه/2020 - 05:25 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة لقاء الخميسى  صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام"

وظهرت لقاء الخميسي بإطلالة بسيطة بفستان اسود وبدون مكياج وكتبت معلقة :good morning

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يشار إلى أن لقاء الخميسي شاركت في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

"سكر زيادة" تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر.
بدون مكياج.. شاهد لقاء الخميسي في أحدث ظهور عبر انستجرام
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