أليو ديانج: التسجيل أولًا أمام الوداد المغربي مفتاح العبور لنهائي دوري الأبطال

كشف أليو ديانج، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي مفتاح التأهل للعبور لنهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك عندما يواجه المارد الأحمر فريق الوداد البيضاوي المغربي بنصف نهائي النسخة الجارية.





وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قرر في وقتٍ سابق إقامة نصف نهائي دوري الأبطال هذا الموسم من مباراة واحدة تُقام على أرض محايدة يتحدد موعدها ومكانها في وقتٍ لاحق.





وقال ديانج في تصريحات لموقع بامادا المالي :"مواجهة الوداد البيضاوي هذا العام ستكون صعبة للغاية وسيظل فيها التنافس حتى اللحظة الأخيرة".





وأضاف لاعب خط وسط الأهلي :"بالنسبة لي، فإن الفريق الذي سيتمكن من التسجيل أولًا سيكون لديه فرصة جيدة للفوز والعبور للمباراة النهائية".





وأتم أليو ديانج تصريحاته في ذلك الشأن قائلًا :"رأيي في قرار الكاف بلعب نصف النهائي من مباراة واحدة ؟ ليس أمام الأهلي خيار سوى قبول ما تقرر. ومن جانبنا سنقاتل لتتويج النادي باللقب".





وكان النادي الأهلي قد تأهل للدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من دور ربع النهائي.