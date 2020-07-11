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تعليم

انطلاق امتحانات الفرق النهائية لطلاب كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.. صور

السبت 11/يوليه/2020 - 10:17 ص
كلية الفنون الجميلة
كلية الفنون الجميلة
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كريم ناصر
بدأت منذ قليل كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك امتحانات طلاب الفرق النهائية بجميع فرق الكلية التابعة لجامعة حلوان وسط إجراءات احترازية للحفاظ على سلامة الطلاب من خطر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
ويلتزم العاملون بالزى الواقى، و"الفيس شيلد" والكمامات وتم الكشف على الطلاب أثناء الدخول والخروج من اللجان باستخدام الكواشف الحرارية، والتنبيه على ضرورة ارتداء الكمامة ثم تم تعقيمهم بالكامل باستخدام المطهرات والكحول وتم عبور الطلاب عبر بوابات التعقيم. 

ونوهت إدارة الكلية على الطلاب من قبل على ضرورة الالتزام بالتعليمات الآتية داخل اللجان وهى: 

ارتداء الكمامة إجباريا داخل اللجان

الالتزام باستخدام الأدوات الشخصية وعدم استعارة أى أدوات 

الالتزام بحمل المطهرات الخاصة بكل طالب 

منع التجمعات قبل وبعد الامتحان 

الإبلاغ فى حال الشعور بأى أعراض للمرض

الالتزام بالتباعد والمسافات

ضرورة حضور الطلاب قبل موعد الامتحان بساعة على الأقل للخضوع للكشف الحرارى والتعقيم 

ضرورة حمل الطالب لإثبات الشخصية من كارنيه الكلية والرقم القومى 

فى حال الشعور بالمرض يرجى عدم حضور الامتحان وتقديم العذر 

غير مسموح بمغادرة الكلية بعد بدء الامتحان إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة إدارة الكلية 

منع التجمعات بعد الامتحان والمغادرة مباشرة 

عدم استخدام الهواتف المحمولة والسماعات داخل الامتحانات وضرورة إغلاقها وتسليمها للملاحظين.
انطلاق امتحانات الفرق النهائية لطلاب كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.. صور
انطلاق امتحانات الفرق النهائية لطلاب كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.. صور
انطلاق امتحانات الفرق النهائية لطلاب كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.. صور
انطلاق امتحانات الفرق النهائية لطلاب كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.. صور
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