انطلاق امتحانات الفرق النهائية لطلاب كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.. صور

بدأت منذ قليل كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك امتحانات طلاب الفرق النهائية بجميع فرق الكلية التابعة لجامعة حلوان وسط إجراءات احترازية للحفاظ على سلامة الطلاب من خطر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
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ويلتزم العاملون بالزى الواقى، و"الفيس شيلد" والكمامات وتم الكشف على الطلاب أثناء الدخول والخروج من اللجان باستخدام الكواشف الحرارية، والتنبيه على ضرورة ارتداء الكمامة ثم تم تعقيمهم بالكامل باستخدام المطهرات والكحول وتم عبور الطلاب عبر بوابات التعقيم.
ونوهت إدارة الكلية على الطلاب من قبل على ضرورة الالتزام بالتعليمات الآتية داخل اللجان وهى:
ارتداء الكمامة إجباريا داخل اللجان
الالتزام باستخدام الأدوات الشخصية وعدم استعارة أى أدوات
الالتزام بحمل المطهرات الخاصة بكل طالب
منع التجمعات قبل وبعد الامتحان
الإبلاغ فى حال الشعور بأى أعراض للمرض
الالتزام بالتباعد والمسافات
ضرورة حضور الطلاب قبل موعد الامتحان بساعة على الأقل للخضوع للكشف الحرارى والتعقيم
ضرورة حمل الطالب لإثبات الشخصية من كارنيه الكلية والرقم القومى
فى حال الشعور بالمرض يرجى عدم حضور الامتحان وتقديم العذر
غير مسموح بمغادرة الكلية بعد بدء الامتحان إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة إدارة الكلية
منع التجمعات بعد الامتحان والمغادرة مباشرة
عدم استخدام الهواتف المحمولة والسماعات داخل الامتحانات وضرورة إغلاقها وتسليمها للملاحظين.