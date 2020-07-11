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فن

بعد ساعات قليلة من طرحها.. ولهان لـ راشد الماجد تحقق نصف مليون مشاهدة

السبت 11/يوليه/2020 - 11:03 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
حققت أغنية "ولهان" لـ راشد الماجد، نجاح كبيرًا، حيث تخطت النصف مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها عبر القناه الرسمية على "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "تضيق .. وآمِـدّ النـظر للسمـا فــوق .. واهيـم بين أفـلاكها يمكن ألـقـاك .. لأ انته عرفت اللي بلاني من الشوق .. ولا السما تاسعها وش قد انا أهواك".

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ســألت من سـوّاك يا أعـز مخـلـوق .. نصّ اللي في صدري من العشق يبلاك .. وان كان حُبّك عـوق انا راضي العوق .. دامي عجزت ألقالي محبوب يسواك".

أغنية "ولهان" كلمات: رمز، وألحان: أحمد الهرمي، وتوزيع: سيروس، ومكس وماستر: جاسم محمد.
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