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أخبار العالم

كورونا لا تزال خطرا.. رئيس وزراء بريطانيا يطالب شعبه بالعودة للحياة الطبيعية

السبت 11/يوليه/2020 - 11:26 ص
بوريس جونسون
بوريس جونسون
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على صالح
يشجع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الناس على العودة إلى حياتهم الطبيعية، إلا أن الإرشادات الرسمية الصادرة وسط جائحة كورونا كوفيد 19 تنصح المواطنين البريطانيين بتجنب الاتصالات الاجتماعية واستخدام وسائل النقل العام والعمل من المنزل، إن أمكن.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه يجب على المواطنين العودة إلى العمل، على الرغم من أن المبادئ التوجيهية للبقاء في المنزل لا تزال سارية في المملكة المتحدة.

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قال جونسون، أثناء فترة العمل من المنزل: "أريد أن يعود الناس إلى العمل بأكبر قدر ممكن من الحذر" مضيفا "أعتقد أن الجميع اتخذوا نوعًا من النصائح بالبقاء في المنزل إذا استطعت - أعتقد أننا يجب أن نقول الآن، حسنًا، وعد إلى العمل إذا استطعت، لأنني أعتقد أنه من المهم جدًا أن يحاول الناس قيادة حياتهم بشكل طبيعي".

كما أعرب عن رغبته في رؤية المزيد من البريطانيين يتسوقون ويأكلون في الخارج ويعودون إلى العمل بحرية، ولكن مع ضمان قواعد الأمان.

في 4 يوليو، واصلت حكومة المملكة المتحدة تخفيفها التدريجي للقيود التي يسببها فيروس كورونا من خلال السماح لمصففي الشعر والمسارح ودور السينما بإعادة فتحها. 

وتم قطع المستوى المطلوب للمسافة الاجتماعية من مترين (ستة أقدام وست بوصات) إلى متر واحد.

ويُسمح مؤقتًا بإعادة فتح المطاعم والحانات والفنادق في إنجلترا اعتبارًا من يوم السبت. 

أما من يوم الاثنين، ستفتح صالونات الأظافر ومحلات التجميل أبوابها للمواطنين، وفي 25 يوليو، من المتوقع افتتاح صالات رياضية ومسابح داخلية مرة أخرى.

وحتى اليوم، سجلت المملكة المتحدة ما مجموعه 289.678 حالة إصابة بـ فيروس كورونا و44735 حالة وفاة على الأقل، حسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز.
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