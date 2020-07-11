فستان شفاف ونظارة.. سلمى رشيد تبرز جمالها في آخر ظهور لها

وظهرت سلمى رشيد بفستان شفاف باللون السماوي الناعم بأكمام طويلة بقصة مفتوحة بشكل بسيط من منطقة الصدر، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.
وتركت سلمى رشيد شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز إطلالتها بشكل كبير وتناسب معها.
وأكملت سلمى رشيد إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت وضع اللون الأحمر كأحمر شفاه، مع وضع الماسكرا والكحل الابيض لتبرز من جمال عينيها .
واختارت سلمى رشيد أن تبرز إطلالتها ببعض الإكسسورات الناعمة، حيث ارتدتنظارة نظر باللون، وقلادة بسيطة وقرطين ناعمين باللون الفضي.
وتركت سلمى رشيد شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز إطلالتها بشكل كبير وتناسب معها.
وأكملت سلمى رشيد إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت وضع اللون الأحمر كأحمر شفاه، مع وضع الماسكرا والكحل الابيض لتبرز من جمال عينيها .
واختارت سلمى رشيد أن تبرز إطلالتها ببعض الإكسسورات الناعمة، حيث ارتدتنظارة نظر باللون، وقلادة بسيطة وقرطين ناعمين باللون الفضي.