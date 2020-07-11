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مرأة

فستان شفاف ونظارة.. سلمى رشيد تبرز جمالها في آخر ظهور لها

السبت 11/يوليه/2020 - 11:32 ص
سلمى رشيد
سلمى رشيد
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آية التيجي
شاركت الفنانة المغربية سلمى رشيد متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات " إنستجرام "، وظهرت سلمى رشيد بإطلالة صيفية جذابة وانيقة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

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وظهرت سلمى رشيد بفستان شفاف باللون السماوي الناعم بأكمام طويلة بقصة مفتوحة بشكل بسيط من منطقة  الصدر، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.

وتركت سلمى رشيد شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز إطلالتها بشكل كبير وتناسب معها.

وأكملت سلمى رشيد إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت  وضع اللون الأحمر كأحمر شفاه، مع وضع الماسكرا والكحل الابيض لتبرز من جمال عينيها .

واختارت سلمى رشيد أن تبرز إطلالتها ببعض الإكسسورات الناعمة، حيث ارتدتنظارة نظر باللون، وقلادة بسيطة وقرطين ناعمين باللون الفضي.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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❤️ #salmarachid #سلمى_رشيد

A post shared by Salma Rachid (@salmarachid.official) on

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