فستان شفاف ونظارة.. سلمى رشيد تبرز جمالها في آخر ظهور لها

شاركت الفنانة المغربية سلمى رشيد متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات " إنستجرام "، وظهرت سلمى رشيد بإطلالة صيفية جذابة وانيقة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.



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وظهرت

بفستان شفاف باللون السماوي الناعم بأكمام طويلة بقصة مفتوحة بشكل بسيط من منطقة الصدر، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.

وتركت

شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز إطلالتها بشكل كبير وتناسب معها.



وأكملت

إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت وضع اللون الأحمر كأحمر شفاه، مع وضع الماسكرا والكحل الابيض لتبرز من جمال عينيها .



واختارت

أن تبرز إطلالتها ببعض الإكسسورات الناعمة، حيث ارتدتنظارة نظر باللون، وقلادة بسيطة وقرطين ناعمين باللون الفضي.



وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..