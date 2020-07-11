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توك شو

أسرة صباح البلد تنعى الفنان محمود رضا: أيقونة الفن الشعبي

السبت 11/يوليه/2020 - 11:39 ص
الفنان الراحل محمود
الفنان الراحل محمود رضا
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فرح علاء الخولي
قالت الإعلامية لميس سلامة، إننا نرتبط بشكل كبير بالفن الشعبي الذي يمثل واحدا من أهم الفلكلورات المصرية والتي تعبر عن الهوية، وأن العالم كله يحب أن يستمتع بمشاهدة الفن الشعبي ورقصه.

وأضافت الإعلامية لميس سلامة، خلال برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن اول من أسس فرقة شعبية مصرية ويعد من رواد هذا الفن هو الفنان الكبير محمود رضا، الذي توفي أمس.

وأضافت لميس سلامة، أن الفنان محمود رضا هو أيقونة الفن الشعبي، واننا مازلنا مرتبطين برقاصته وبأغانيه المميزة جدًا وذات التأثير المختلف عن غيرها من الفنون والاغاني، وقد أسس فرقته في الخمسينيات.

وأشارت إلى أنه قام بعمل جولة كاملة في كل محافظات مصر لتكوين تلك الفرقة واختيار أعضائها وأيضًا للتعرف على عادات كل محافظة من أزياء ولهجة وفلكلور خاص بهم، ووجهت أشد التعازي لأسرة الفنان الراحل محمود رضا.
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