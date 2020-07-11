أسرة صباح البلد تنعى الفنان محمود رضا: أيقونة الفن الشعبي

قالت الإعلامية لميس سلامة، إننا نرتبط بشكل كبير بالفن الشعبي الذي يمثل واحدا من أهم الفلكلورات المصرية والتي تعبر عن الهوية، وأن العالم كله يحب أن يستمتع بمشاهدة الفن الشعبي ورقصه.





وأضافت الإعلامية لميس سلامة، خلال برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن اول من أسس فرقة شعبية مصرية ويعد من رواد هذا الفن هو الفنان الكبير محمود رضا، الذي توفي أمس.





وأضافت لميس سلامة، أن الفنان محمود رضا هو أيقونة الفن الشعبي، واننا مازلنا مرتبطين برقاصته وبأغانيه المميزة جدًا وذات التأثير المختلف عن غيرها من الفنون والاغاني، وقد أسس فرقته في الخمسينيات.



