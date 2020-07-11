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محافظات

بدء تنفيذ الموجة الـ16 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالإسماعيلية

السبت 11/يوليه/2020 - 12:34 م
صدى البلد
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انجي هيبة
أعلن اللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد لمحافظة الاسماعيلية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية قد بدأت أعتبارا من صباح يوم الأربعاء الموافق 8 من شهر يوليو الجارى تنفيذ خطة الموجة االسادسة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.

وأشار الى أنه تم تنظيم حملة ازالات مكبرة بنطاق ودائرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة االقصاصين الجديدة وتحت اشراف ومتابعة اللواء أشرف بهجت رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة وبمعاونة ومشاركة ممثلى كافة الجهات المعنية.

أسفرات أعمال الحملة والتى أستمرت على مدى يومين كاملين عن ازالة التعديات بالبناء المخالف للقانون على الأراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتى بلغ اجماليها عدد 22  حالة من التعديات على مساحة اجمالية قدرها 4999 مترا مربعا عبارة عن عدد من  المنازل الغير مأهولة بالسكان وأسوار بالطوب الأبيض  ومساحة اجمالية بلغت نحو ما يزيد عن 200 فدان تم استردادها بالكامل.

وأشار السكرتير العام المساعد للمحافظة الى أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات التنفيذية لانطلاق الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها اعتبارا من صباح يوم الأربعاء الموافق الثامن من شهر يوليو الجارى وذلك بالتعاون التام والتنسيق الكامل بين قوات إنفاذ القانون ووزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية.

وأضاف أن التعديات التى تستهدفها الموجة السادسة عشر تضم حالات الاراضى التى لم تقدم عنها طلبات تقنين و الحالات التى ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين لها ورفضها من خلال اللجنة المختصة.

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بدء تنفيذ الموجة الـ16 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالإسماعيلية
بدء تنفيذ الموجة الـ16 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالإسماعيلية
بدء تنفيذ الموجة الـ16 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالإسماعيلية
بدء تنفيذ الموجة الـ16 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالإسماعيلية
بدء تنفيذ الموجة الـ16 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالإسماعيلية
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