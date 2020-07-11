قبل ترويجها بالقاهرة.. ضبط ٦ أطنان مفروم دواجن وأغذية مجهولة المصدر

وتبين حيازته 4 أطنان سلع غذائية "مفروم دواجن" مجهولة المصدر قام بتعبئتها داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





كما تم ضبط مالك محل بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.





وتبين حيازته2 طن سلع غذائية "أرز أبيض – مكرونة"، و3432 عبوة سلع غذائية "زيت طعام – عصائر" مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





وأيضا تم ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول لاستيلائه على مبلغ 169448 جنيها بدون وجه حق عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية والاستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتصرفه فى الدقيق البلدى المدعم ببيعه فى السوق السوداء.





تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مصنعات الدواجن بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة المرج.جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.