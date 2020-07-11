السلم والقلم.. رمز مرشحي مستقبل وطن بدمياط في أول يوم لتلقي طلبات الترشيح للشيوخ

أستقبلت اليوم، لجنة تلقي طلبات الترشيح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة دمياط ، مرشحى مجلس الشيوخ بمحافظة دمياط لتقديم أوراق ترشيحهم لخوض الانتخابات.





وتقدم اليوم كلا من المهندس وليد صلاح التمامي ابن مركز الزرقا بمحافظة دمياط ، و أحمد عبدالشافي البلشي ابن مركز كفرسعد ، بأوراق ترشحهما لخوض انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية.





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جدير بالذكر ، أن المرشحين هم مرشحي حزب مستقبل وطن على المقاعد الفردية بمحافظة دمياط ولم يتقدم غيرهما من المرشحين في اليوم الاول لفتح بابا الترشيح.