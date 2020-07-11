السلم والقلم.. رمز مرشحي مستقبل وطن بدمياط في أول يوم لتلقي طلبات الترشيح للشيوخ

أستقبلت اليوم، لجنة تلقي طلبات الترشيح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة دمياط، مرشحى مجلس الشيوخ بمحافظة دمياط لتقديم أوراق ترشيحهم لخوض الانتخابات.
َوحصل المهندس وليد صلاح مصطفى التمامى على رمز السلم، وحصل أحمد عبد الشافى محمد البلشى على رمز القلم ، ومن المقرر أن يقوم عدد من مرشحي الأحزاب السياسية والمستقلين بالتقدم بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس الشيوخ خلال الأيام القادمة.
وتقدم اليوم كلا من المهندس وليد صلاح التمامي ابن مركز الزرقا بمحافظة دمياط ، و أحمد عبدالشافي البلشي ابن مركز كفرسعد ، بأوراق ترشحهما لخوض انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية.
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جدير بالذكر ، أن المرشحين هم مرشحي حزب مستقبل وطن على المقاعد الفردية بمحافظة دمياط ولم يتقدم غيرهما من المرشحين في اليوم الاول لفتح بابا الترشيح.
َوحصل المهندس وليد صلاح مصطفى التمامى على رمز السلم، وحصل أحمد عبد الشافى محمد البلشى على رمز القلم ، ومن المقرر أن يقوم عدد من مرشحي الأحزاب السياسية والمستقلين بالتقدم بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس الشيوخ خلال الأيام القادمة.