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رياضة

أفضل ليبرو في أفريقيا.. اتحاد الكرة يستعيد ذكرى رحيل غزال الزمالك الأسمر إبراهيم يوسف

السبت 11/يوليه/2020 - 02:07 م
إبراهيم يوسف
إبراهيم يوسف
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يسرى غازى
استعاد اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي، ذكرى وفاة الغزال الأسمر الراحل إبراهيم يوسف، مدافع منتخب مصر الوطنى، ونادى الزمالك السابق.

وذكر الموقع الرسمى للجبلاية، أنه في مثل هذا اليوم 11 يوليو 2013، رحل عن عالمنا إبراهيم يوسف النجم الأسبق للمنتخب الوطني ونادي الزمالك، والذي نال لقب أفضل "ليبرو" في كأس الأمم الأفريقية 1984، وثاني أفضل لاعب في أفريقيا 1984 وثالث أفضل لاعب في 1985 من مجلة فرانس فوتبول.

وأضاف "شارك الراحل ابراهيم يوسف مع المنتخب في أوليمبياد لوس أنجلوس 1984، ونال مع الفراعنة ذهبية دورة الألعاب الأفريقية 1987، وبعد الاعتزال عمل عضوا بالاتحاد المصري لكرة القدم، ثم عضوا بمجلس إدارة نادي الزمالك".

وتحل اليوم الذكرى السابعة على وفاة الغزال الأسمر الراحل ابراهيم يوسف مدافع منتخب مصر الوطني ونادي الزمالك.

توفي إبراهيم يوسف فجر الخميس 11 يوليو 2013 الموافق 2 رمضان 1434 هعن عمر يناهز 54 عامًا بعد اصابته بسكته قلبية وهبوط حاد في الدورة الدموية.

ابراهيم يوسف عوض الله محمد ولد يوم ١ يناير عام ١٩٥٩ فى امبابة وكان يلعب في مركز قلب الدفاع ومن أفضل من لعب في هذا المركز في تاريخ كرة القدم المصرية لعب في نادي الزمالك والمنتخب المصري في مركز قلب الدفاع.

نال لقب الغزال الأسمر وهو الأخ الشقيق لإسماعيل يوسف كما كان عضوا في جهاز الشرطة.

درب فريق نادى الزمالك تحت سن 17 سنة لعب في كأس أفريقيا 1984 كما لعب من المنتخب في دورة حوض النيل 1983 وحصل على ميدالية برنزية.

حصل الغزال الاسمر الراحل على جائزة أفضل لاعب مصري أكثر من مرة وأفضل ليبرو في كأس أفريقيا 1984 وثاني أفضل لاعب في أفريقيا حسب تصنيف مجلة france football لسنة 1984 وثالث أفضل لاعب في أفريقيا حسب تصنيف مجلة france football لسنة 1985 ويعتبر أفضل ليبرو في تاريخ كرة القدم المصرية.

شارك الراحل ابراهيم يوسف فى نيل الميدالية الذهبية سنة 1986 في بطولة الأمم الأفريقية وحصد الميدالية البرنزية عامة 1983 في دوره حوض النيل.

وحصد لقب الدورى الممتاز مع الزمالك عام 1983 /1984 /1988 وكأس مصر عام 1979 / 1988 ودوري أبطال أفريقيا مع الزمالك 1984 و 1986 والكأس الأفروآسيوية للأندية 1988.
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