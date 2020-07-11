حذر من طول بقاء كورونا.. بيل جيتس يطالب بوصول اللقاح للأشد فقرا وليس لأغنى الدول

في نهاية المطاف إلى الدول والأشخاص الذين هم في أشد الحاجة إليها، وليس إلى "أعلى مزايد"، قائلًا إن الاعتماد على قوى السوق سيؤدي إلى إطالة الوباء القاتل. دعا الملياردير بيل جيتس إلى توفير أدوية و لقاح كورونا









في مقطع فيديو خلال مؤتمر كوفيد 19 الافتراضي الذي نظمته جمعية الإيدز الدولية: "إذا تركنا الأدوية واللقاحات تذهب إلى أعلى مزايد، بدلًا من الناس والأماكن التي هم بأمس الحاجة إليها، سنبلى بالوباء لفترة أطول ستكون أكثر ظلمًا، وسيصبح أكثر فتكًا".

وأضاف جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت ، اليوم السبت،

















وتابع: "نحن بحاجة إلى قادة لاتخاذ هذه القرارات الصعبة بشأن التوزيع على أساس الأسهم، وليس فقط على العوامل المدفوعة بالسوق".









ومع وجود المئات من مشاريع اللقاح قيد التنفيذ واستثمار الحكومات في أوروبا والولايات المتحدة بمليارات الدولارات في الأبحاث والتجارب والتصنيع، هناك قلق من أن الدول الأغنى يمكن أن تحصل على أدوية واعدة ضد الفيروس المستجد، ما يترك البلدان النامية خالية الوفاض.









وحذرت المفوضية الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية من المنافسة غير الصحية في التدافع على الدواء الذي يُنظر إليه على أنه مفتاح لإنقاذ الأرواح وحل الفوضى الاقتصادية التي يزرعها الفيروس.









بينما أشار بعض المسئولين في واشنطن إلى أنهم سيسعون إلى إعطاء الأولوية لسكان الولايات المتحدة.









وقال جيتس إن الجهود التي بدأت قبل عقدين من الزمن لمكافحة أزمة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز العالمية، عندما اجتمعت الدول في نهاية المطاف لتوفير الأدوية في معظم أنحاء العالم بما في ذلك أفريقيا، يمكن أن تكون بمثابة نموذج لجعل أدوية كورونا متاحة على نطاق واسع.









ومثالا على ذلك، أشار إلى الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا الذي تم إنشاؤه عام 2002 وخطة الطوارئ التي وضعها الرئيس الأمريكي ومقرها الولايات المتحدة لتوفير الأدوية للناس لمكافحة بعض أكثر الأمراض فتكًا في العالم كأمثلة.









وقال جيتس: "من أفضل الدروس في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز أهمية بناء نظام التوزيع العالمي الكبير والعادل هذا لإيصال الأدوية إلى الجميع".