تعرف على أسماء 40 قرية توزع عليها لحوم الأضاحي في بني سويف

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريرًا من جمعية الأورمان ببني سويف بشأن خطة الجمعية الخاصة بلحوم الأضاحي المزمع توزيعها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث سيتم ذبح 40 عجلًا بلديًا وتوزيع لحومها على الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة .





وأوضح المحافظ أن عملية التوزيع سوف تشمل 40 قرية بمختلف مراكز المحافظة عن طريق الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها والتي تضم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا ،وذلك تحت إشراف مديريتي التضامن الاجتماعي والطب البيطرى،مشيرا إلى التوزيع سوف يتم على مدار 4 أيام بداية من صباح أول أيام العيد .





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وأعرب محافظ بني سويف عن تقديره لجمعية الأورمان، مثمناُ جهودها الملموسة، وتعاونها المثمر مع المحافظة فى تقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا، مشيرا إلى أن المجتمع المدني شريك أساسي في الخطة التنموية للمحافظة خاصة في مجال الدفع بتحسين مستوى معيشة أهالينا البسطاء والأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، والتي تتطلب مزيدا من التكاتف والتضافر للارتقاء بمنظومة الخدمات والجوانب الحياتية لهم .





من جهته أوضح إمام أحمد إمام مدير مشروعات جمعية الأورمان ببني سويف ، أن اليوم الأول من التوزيع سوف يبدأ بمركزي ببا واهناسيا بقرى (صفط راشين، قمبش،طوة، أم الجنازير،سدمنت،أبو المكارم، العواونة).





ويتم التوزيع في ثاني أيام العيد بسمسطا واهناسيا بقرى(كوم النور، دشاشة،نصر جمعة،نور الدين،الكوم الأحمر، منيل هاني، الأمراء،قلها، ميانة، البهسمون ،طما فيوم" ).





ويشمل التوزيع في ثالث أيام العيد مراكز:الفشن واهناسيا والواسطى بقرى(زرابي الحيبة،كفر درويش،الجفادون، الجمهود، القضابي ،الزيني، قاي،نجع محمد فرج،الميمون، كوم أبوراضى، انفسط) وفي اليوم الرابع يتم التوزيع بمركزي بني سويف وناصر بقرى " السعادنة ، منشأة عاصم ، تزمنت الغربية، اهوة، بني عفان، ناصر، الشناوية ، عزبة محمد موسى ، البرج ، بني عدي ".