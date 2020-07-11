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محافظات

انتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف على أسماء ورموز مرشحي مستقبل وطن في كفر الشيخ

السبت 11/يوليه/2020 - 05:14 م
المرشحون لمجلس الشيوخ
المرشحون لمجلس الشيوخ في كفر الشيخ
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محمود زيدان
تقدم مرشحو حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، بأوراق ترشحهم؛ لخوض غمار انتخابات مجلس الشيوخ، على المقاعد الفردية، فى بداية فتح باب الترشيح.

وحصل اللواء حسن البحيرى، رقم 1 على رمز "القلم"، وأشرف ممدوح عبد الونيس، رقم 2، على رمز "الكتاب"، بينما حصل على العجوانى، رقم 3 على رمز "سنبلة القمح".

وتعهد مرشحو الحزب، ببذل أقصي جهد، لنيل ثقة الناخبين، وتحقيق النجاح، للعمل على خدمة الوطن، وتوفير الخدمات المميزة، للمواطنين من أبناء  المحافظة.

وشهدت محكمة كفرالشيخ الابتدائية، برئاسة المستشار سعد السعدني، رئيس محكمة كفرالشيخ الابتدائية، ورئيس لجنة تلقى طلبات المرشحين، اليوم في أول أيام تلقي طلبات المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، تطبيق الإجراءات الاحترازية، من خلال إرتداء الكمامات، وتطهير أماكن التقديم، حفاظًا على الصحة العامة.

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