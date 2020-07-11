رسالة خليفة بن زايد للحكومة الإماراتية الجديدة.. تعرف عليها

وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رسالة للحكومة الإماراتية الجديدة، وشدد على ضرورة مواصلة الجهود التطويرية لمختلف قطاعات الدولة، والتركيز خلال الفترة المقبلة على الأولويات الوطنية والاستعداد المبكر والاستباقي لكافة التطورات ، مضيفا "أمامنا موسم حكومي حافل لتحقيق إنجازات وقفزات نوعية في ملفاتنا الوطنية الحيوية".





وقال رئيس دولة الإمارات في رسالته للحكومة الجديدة: "أمام كل مسؤول عام واحد لتحقيق مستهدفات قطاعاته ومن المهم خلال الفترة المقبلة هو رؤية نتائج على أرض الواقع وتطوير منهجيات استباقية شاملة تستشرف المستقبل وتحدياته".





وأوضح رئيس الدولة أن حكومة الإمارات تعتمد في رؤيتها للمرحلة المقبلة على تعزيز وتطوير ملفات حيوية منها الأمن المائي والغذائي، وتطوير الصناعات والمنصات الرقمية، والاعتماد على البحث والمعرفة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية".





فيما أكد الشيخ محمد بن زايدآل نهيان أن رؤية الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة تسير بخطى ثابتة لتحقيق تطلعات مواطنيها وفي أن تكون من أفضل دول العالم في مختلف القطاعات .





وكانت الحكومة الإماراتية الجديدة أدت اليمين الدستورية اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس وضمت الحكومة الجديدة كل من أحمد بن جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي عضو مجلس الوزراء وزير الطاقة والبنية التحتية، والدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي عضو مجلس الوزراء وزير التغير المناخي والبيئة، والدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر عضو مجلس الوزراء وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ونورة بنت محمد الكعبي عضو مجلس الوزراء وزيرة الثقافة والشباب، وعبدالله بن طوق المري عضو مجلس الوزراء وزير الاقتصاد، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وعمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.