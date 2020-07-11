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التعليم: رصد ٦٥ جروبا للغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة..فيديو 

السبت 11/يوليه/2020 - 07:13 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، حرص الوزارة على سيرة عملية امتحانات الثانوية العامة بعدالة، وضمان تكافؤ الفرص.


وأوضح نائب وزير التربية والتعليم في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي"، أنه تم رصد ٦٥ جروبا للغش الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة هذا العام.


لافتًا إلى أنه تم حصر ٣٢٥ طالبا بلجانهم وبأرقام جلوسهم اشتركوا في المحادثات الخاصة بهذه الجروبات.


وأشار إلى أنه يتم تتبع باقي "الجروبات"، لرصد مجموعات الغش الإلكتروني من قبل وزارة الداخلية.


وأضاف أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، وسيتم الاستمرار في ذلك حتى الانتهاء من الامتحانات.

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