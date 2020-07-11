"مشروع تونس" تطالب بالتحقيق مع برلماني معروف بدفاعه عن الإرهابيين

ذكرت صحيفة "الشروق" التونسية اليوم السبت، أن حركة مشروع تونس طالبت بفتح تحقيق ضد عضو البرلمان التونسي سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة.





وأشارت الصحيفة إلى أن مخلوف معروف بدفاعه عن الإرهاب والإرهابيين، لافتة إلى أنه حاول إدخال شخص لمجلس نواب الشعب وهو محل تتبعات أمنية ومعروف بانتمائه ونشاطه في منظمات إرهابية.





وأكدت الحركة أن هذا ما فعله رئيس ائتلاف الكرامة يمس كل التونسيين لأنه يطال مؤسسات الدولة ويستهدف أحد أرقى الأسلاك الأمنية، تلك المكلفة بأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية. حسب قول الصحيفة.





وشهد مجلس النواب التونسي، أمس الجمعة، حالة من الفوضى، بسبب إصرار رئيس كتلة إئتلاف الكرامة، على إدخال شخص إلى البرلمان بعد أن منعه الأمن الرئاسي من الدخول، نظرا لتصنيفه على قائمة إجراء المنع من السفر الحدودي.