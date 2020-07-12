بعد تقديم طلب تسجيل نادي القرن .. التموين تحسم الجدل .. الأهلي حصل على اللقب في 2001 والزمالك طلبه قيد البت



وأوضحت وزارة التموين في تقرير صادر عنها اليوم، أنه فيما يخص تسجيل العلامات التجارية المتعلقة بالنوادي الرياضية والمرتبطة بالحصول على درجات الشرف المطلوب تسجيلها فيتعين على مقدم الطلب تقديم ما يفيد حصوله عليها من الجهة المانحة لإمكانية السير في إجراءات تسجيلها.





وأكدت أن النادي الأهلى للرياضة البدنية تقدم بأول طلب تسجيل لشعار النادي عام 1999 عبارة عن (كلمتى النادي الأهلى يتوسطهم نسر)، ولكن تم شطبها لعدم التجديد في المدة المحددة قانونا.





- وتقدم بعد ذلك بعدة طلبات أخرى لتسجيل نفس الشعار على فئات مختلفة بالشكل الموضح أدناه.



النادي الأهلي

وذكرت فى عام 2007 تقدم بطلب تسجيل جديد لشعار النادي عبارة عن " الأهلى 1907 نادى القرن" مع رسم درع النادى الأهلى يتوسطه نسر" كما هو موضح بالصورة وذلك بعد حصوله رسميا على هذا اللقب فى 2001 وتم قبول طلب التسجيل بعد استيفاء كافة الإجراءات المشار اليها وجميع العلامات مسجلة ومجددة وتتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخه.





فحص طلب نادي الزمالك

اضاف البيان ان نادى الزمالك للألعاب الرياضية تقدم بطلب تسجيل لشعار " نادى الزمالك – نادى القرن الحقيقي لكرة القدم " في الخامس من شهر يوليو 2020 برقم إيداع 415563 وسيتم فحص الطلب بعد إنقضاء مدة الستة أشهر وهي المدة القانونية المنصوص عليها بقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.





وأشار إلى أن نادى الزمالك سبق وتقدم بتسجيل شعار النادى فى عام 2006 عبارة عن كلمتى " نادى الزمالك ورسم لرجل فرعونى بيده قوس ورمح" كما هو موضح بالصورة والعلامة مجددة حتى تاريخه.





وتقدم نادى الزمالك بعد ذلك فى عام 2009 بعدة طلبات أخرى لتسجيل ذات الشعار على فئات مختلفة والعلامات مسجلة ومجددة وتتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخه.



تسجيل طلبات العلامات التجارية للنوادي

ويتم تسجيل العلامة التجارية بالإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية أحد أجهزة وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي تختص بالتسجيل وفقا للإجراءات التى نص عليها قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والتى تتمثل فى قيام صاحب الشأن أو وكيلا عنه بإيداع طلب لتسجيل العلامة التجارية مرفقا به 5 صور للعلامة المراد تسجيلها لإدارة العلامات التجارية ، ويتم فحص الطلب بعد انقضاء مدة 6 أشهر من تاريخ الإيداع وهى المدة القانونية المنصوص عليها بالقانون المشار اليه وتتم عملية الفحص بواسطة فاحصيين فنيين متخصصين. ويتم تسجيل العلامة التجارية بالإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية أحد أجهزة وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي تختص بالتسجيل وفقا للإجراءات التى نص عليها قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والتى تتمثل فى قيام صاحب الشأن أو وكيلا عنه بإيداع طلب لتسجيل العلامة التجارية مرفقا به 5 صور للعلامة المراد تسجيلها لإدارة العلامات التجارية ، ويتم فحص الطلب بعد انقضاء مدة 6 أشهر من تاريخ الإيداع وهى المدة القانونية المنصوص عليها بالقانون المشار اليه وتتم عملية الفحص بواسطة فاحصيين فنيين متخصصين.





ويتم إخطارمقدم الطلب بقرار الإدارة وفى حالة رفض الطلب يحق له التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه الإخطار ويتم البت فى التظلم – طبقا للقانون - بمعرفة لجنة مشكلة برئاسة مستشار من مجلس الدولة ويحق لذوى الشأن الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى ، أما فى حالة قبول العلامة فيتم الإشهار عنها فى الجريدة الرسمية للعلامات التجارية ويجوز لكل ذى شأن أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة بإخطار موجه الى الإدارة متضمنا أسباب الإعتراض وذلك خلال 60 يوما من تاريخ النشر وتصدر الإدارة قرارها فى الإعتراض مسببا أما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد سماع طرفي النزاع، وينشر قرار التسجيل فى جريدة العلامات التجارية ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ إيداع الطلب.





وأكدت أن مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية 10 سنوات وتمتد لمدة أو مدد أخرى بناءا على طلب صاحبها في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية.



يستقبل جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية ما يقرب من 100 طلب تسجيل علامة تجارية يوميا.

خدمات الاطلاع والبحث

ويقوم جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية بتفعيل خدمة الاطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز. ويقوم جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية بتفعيل خدمة الاطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز.





وتم نشر قواعد بيانات العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة داخل مصر من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز كخدمة تتيح لجمهور المتعاملين مع الإدارة الاطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية المختلفة قبل تقديم طلبات تسجيل جديدة الأمر الذى من شأنه الحد من الالتباس والخلط والتشابه مع العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة بالفعل.





ووفقًا للقانون رقم 82 لسنة 2002، الخاص بتسجيل العلامات التجارية، فإنه يتم إشهار التصميم أو العلامة التجارية لمدة 60 يوما فى الجريدة الرسمية الخاصة بالعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية، وخلال فترة الإشهار عن العلامة يحق لكل من يهمه الأمر الاعتراض على قبول تسجيل التصميم على النموذج المعد لذلك.





وتعد العلامات التجارية جزءا من حقوق الملكية الفكرية فى مصر فالعلامة والتصميم أو النموذج الصناعي تمثل جزءا من النشاط التجاري الأمر الذى من خلاله تتم معرفة هوية المنتج أو الخدمة المقدمة فى شكل نشاط تجارى وتتدخل فى تنظيم العلاقة بين المستهلك وأى كيان تجارى فى صورة الحماية الممنوحة ضد الغش أو التقليد أو التضليل، وان لكل صاحب حق أن يتقدم بتسجيل العلامة التجارية سواء كان إنسان طبيعي أو مؤسسة أو شركة او نادى حيث يتقدم الى جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال إدارة العلامات التجارية أو مكاتب السجل التجارى التابعة للجهاز التى تستقبل طلبات تسجيل العلامات التجارية.





يشار إلى إعلان رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور عن تسجيل العلامة التجارية "الزمالك نادي القرن" بوزارة التموين أثار كثيرا من الجدل خلال الساعات الماضية فضلا عن تقديم النادي الأهلي اعتراضا على تسجيل هذه العلامة التجارية.

سيناريو رفض طلب الزمالك

يستعرض "صدى البلد" سيناريو رفض جهاز تنمية التجارة الداخلية طلب نادي الزمالك تسجيل شعار نادي القرن بعد اعتراض النادي الأهلي والمسائلة القانونية التي يسلكها جميع الأطراف بعد إثارة المستشار مرتضى منصور الرأي العام الرياضي بإعلانه تسجيل شعار نادي القرن لنادي الزمالك. وتم نشر قواعد بيانات العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة داخل مصر من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز كخدمة تتيح لجمهور المتعاملين مع الإدارة الاطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية المختلفة قبل تقديم طلبات تسجيل جديدة الأمر الذى من شأنه الحد من الالتباس والخلط والتشابه مع العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة بالفعل.ووفقًا للقانون رقم 82 لسنة 2002، الخاص بتسجيل العلامات التجارية، فإنه يتم إشهار التصميم أو العلامة التجارية لمدة 60 يوما فى الجريدة الرسمية الخاصة بالعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية، وخلال فترة الإشهار عن العلامة يحق لكل من يهمه الأمر الاعتراض على قبول تسجيل التصميم على النموذج المعد لذلك.وتعد العلامات التجارية جزءا من حقوق الملكية الفكرية فى مصر فالعلامة والتصميم أو النموذج الصناعي تمثل جزءا من النشاط التجاري الأمر الذى من خلاله تتم معرفة هوية المنتج أو الخدمة المقدمة فى شكل نشاط تجارى وتتدخل فى تنظيم العلاقة بين المستهلك وأى كيان تجارى فى صورة الحماية الممنوحة ضد الغش أو التقليد أو التضليل، وان لكل صاحب حق أن يتقدم بتسجيل العلامة التجارية سواء كان إنسان طبيعي أو مؤسسة أو شركة او نادى حيث يتقدم الى جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال إدارة العلامات التجارية أو مكاتب السجل التجارى التابعة للجهاز التى تستقبل طلبات تسجيل العلامات التجارية.يستعرض "صدى البلد" سيناريو رفض جهاز تنمية التجارة الداخلية طلب نادي الزمالك تسجيل شعار نادي القرن بعد اعتراض النادي الأهلي والمسائلة القانونية التي يسلكها جميع الأطراف بعد إثارة المستشار مرتضى منصور الرأي العام الرياضي بإعلانه تسجيل شعار نادي القرن لنادي الزمالك.





كان رئيس نادي الزمالك أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعد إعلانه تسجيل شعار نادي القرن الحقيقي للكرة المصرية لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية كعلامة تجارية تقترن باسم النادي على اللافتات وغيرها من معالم النادي الخاصة.







ونفى مصدر مسئول داخل جهاز تنمية التجارة الداخلية تسجيل شعار نادي القرن بشكل رسمي لدى الجهاز، مؤكدا أن المستند الذي أظهره المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في أحد فيديوهاته للإعلان عن تسجيل نادي الزمالك بنادي القرن في وزارة التموين هو طلب بتسجيل الإسم إلا أن إجراءات التسجيل لم تنته ولم يتم الموافقة على تسجيل الشعار.

