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أكلة كل بيت .. أستاذ تغذية يحذر من تناول وجبة المكرونة والبانية | فيديو

السبت 11/يوليه/2020 - 09:53 م
أضرار المكرونة مع
أضرار المكرونة مع البانية
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حياة عبد العزيز
هناكل ايه النهاردة ؟.. الإجابة المثالية على تلك السؤال ولاسيما من الأطفال هي وجبة المكرونة مع البطاطس والبانية.

حذر الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس، من تناول وجبة المكرونة مع البانية والبطاطس لاحتوائها على مركبات الأكريلاميد الناتج عن استخدام الزيوت على درجات حرارة مرتفعة، مع الأغذية التي تحتوي على نشويات وبروتينات.

وتابع أثناء لقائه في برنامج السفيرة عزيزة المذاع على قناة "دي إم سي"، أن مركب الأكريلاميد يضر الأشخاص الذي لا يتناولون الطعام الصحي على مدار حياتهم.

وأكد أن الشخص الذي يتناول الأطعمة الصحية مع ممارسة الرياضة باستمرار، معدل إصابته بأضرار الأكريلاميد يكون قليل.

وأردف أن مركب الأكريلاميد يسبب السرطان على مدى بعيد، مؤكدا أن جميع الأطعمة المقلية تحتوي على هذا المركب.

كما أكد أن عادة "تقمير العيش"، ضارة لصحة الإنسان، فتسخينه بالميكروييف أفضل من وضعه على النار مباشرة.

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أكلة كل بيت .. أستاذ تغذية يحذر من تناول وجبة المكرونة والبانية | فيديو

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