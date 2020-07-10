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مرأة

ماسك البطاطس والجزر للتفتيح

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:41 م
ماسك تفتيح
ماسك تفتيح
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اسماء محمد

تتعرض البشرة خلال الصيف للاسمرار الشديد مما يجعلها أقل جاذبية وجمال ويدفع النساء لإنفاق الكثير من الأموال الطائلة على مستحضرات التجميل وكريمات التفتيح الصناعي التى فى كثير من الاحيان تسبب اثارا جانبية سواء على المدى القريب او البعيد.

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وللتخلص من الاسمرار بون استخدام مستحضرات صناعية ، قدم موقع " boldsky" خطوات عمل ماسك البطاطس والجزر للتفتيح .

مكونات الماسك: 
جزرة متوسطة الحجم 
 حبة بطاطس متوسطة الحجم 
 ملعقة صغيرة من ماء الورد 
خطوات عمل الماسك: 
-قشرى البطاطس ، واطحنيها مع الجزر فى الكبة حتى تتكون عجينة سميكة.
-أضيفي ماء الورد وقلبي كل المكونات جيدًا. 
 ضعي الماسك على الوجهك والرقبة بالتساوى واتركيه 20 دقيقة.
-اغسلي وجهك واتركيه يجف ولا تتعرضى للشمس مباشرة.
- يمكن استخدام هذا الماسك بشكل يومى . 

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