أغربها المسكنات.. 3 أشياء لن تتوقعها تحتوي على الكافيين

نعلم جميعًا أن القهوة هي المصدر الرئيسي للكافيين ، ولكن هناك العديد من المواد الغذائية الأخرى التي تحتوي على كمية كبيرة من الكافيين ويمكن أن تكون مشكلة عندما تحاول تقليل جرعتك اليومية.





يمكن أن يكون لزيادة تناول الكافيين نتائج سلبية عديدة مثل الجفاف والقلق، ولذلك يجب الحد من تناول القهوة بشكل يومي، فيما يلي 5 مصادر خفية للكافيين يجب أن تعرفها، وذلك وفقًا لما قدمه موقع "times of india"...





الشوكولاته

يوجد الكافيين بشكل طبيعي في حبوب الكاكاو، لذلك ، قد تحتوي شوكولاتة الحليب على كمية أقل من الكافيين ، ولكن تحتوي الشوكولاتة الداكنة بشكل عام على أكثر من 10 ملليغرام من محتوى الكافيين مما يساعد على تناول جرعة أقل من الكافيين.













شاي مثلج

يحتوي الشاي على كمية من الكافيين، بما فى ذلك الشاي المثلج المنكه ، بما في ذلك الخوخ والليمون ، هو أيضًا مصدر للكافيين، قد يكون لديهم 42 ملغ من الكافيين لكل 500 مل.





مسكن الآلم