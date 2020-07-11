AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أغربها المسكنات.. 3 أشياء لن تتوقعها تحتوي على الكافيين

السبت 11/يوليه/2020 - 10:29 م
مصادر الكافيين
مصادر الكافيين
Advertisements
نهى هجرس
نعلم جميعًا أن القهوة هي المصدر الرئيسي للكافيين ، ولكن هناك العديد من المواد الغذائية الأخرى التي تحتوي على كمية كبيرة من الكافيين ويمكن أن تكون مشكلة عندما تحاول تقليل جرعتك اليومية. 

يمكن أن يكون لزيادة تناول الكافيين نتائج سلبية عديدة مثل الجفاف والقلق، ولذلك يجب الحد من تناول القهوة بشكل يومي، فيما يلي 5 مصادر خفية للكافيين يجب أن تعرفها، وذلك وفقًا لما قدمه موقع "times of india"...

الشوكولاته
يوجد الكافيين بشكل طبيعي في حبوب الكاكاو، لذلك ، قد تحتوي شوكولاتة الحليب على كمية أقل من الكافيين ، ولكن تحتوي الشوكولاتة الداكنة بشكل عام على أكثر من 10 ملليغرام من محتوى الكافيين مما يساعد على تناول جرعة أقل من الكافيين.



شاي مثلج
يحتوي الشاي على كمية من الكافيين، بما فى ذلك الشاي المثلج المنكه ، بما في ذلك الخوخ والليمون ، هو أيضًا مصدر للكافيين، قد يكون لديهم 42 ملغ من الكافيين لكل 500 مل.

مسكن الآلم
يتناول العديد من الأشخاص المسكنات عند الإصابة بصداع أو ألم في المفاصل، لكن الشيء الذي لا ندركه هو أن مسكن الألم الخاص بك يحتوي أيضًا على القليل من الكافيين، تشير الدراسات إلى أن كمية صغيرة من الكافيين يمكن أن تساعد في تخفيف الألم 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنواع القهوة الساخنة والباردة وطرق تحضيرها.. العين الحمراء والهندية أغربها

القواعد العشر للوقاية من هشاشة العظام

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل الآيس كريم.. فيديو

بديل المسكنات .. 6 أطعمة تساعد فى التخلص من الصداع

البطيخ أهمها.. 5 أطعمة تخلصك من الصداع المزمن

في حال الشعور بآلام الرأس.. هذه الأطعمة تغنيك عن المسكنات

ترشيحاتنا

شفاء 23876.. الصحة: ارتفاع حالات التعافى من مصابي فيروس كورونا

5 فرق تصارع على خطف مركز أوروبي بالدوري الإنجليزي والحسم مع آخر جولة

عداد كورونا في مصر.. 81158 إصابة.. و3769 وفاة.. وشفاء 23876

على إنستجرام.. ميدو يشارك جمهوره بصورة رفقة زوجته وحسين فهمي

كم مرة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟.. الإفتاء تجيب

باستثناء كوبرى المنيب.. الوزير: إنهاء تطوير"الدائري"نهاية 2020

AdvertisementS

الصحة: تراجع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا اليوم

هل يتم سحب نوبل من آبي أحمد.. إريتريا تعلن فشل اتفاقية السلام مع إثيوبيا

اغتصب الاول وقتل الثاني .. تفاصيل جريمة ذبح طفلي نجع ونس فى اسوان..صور

لجنة مواجهة كورونا بوازرة الصحة: دواء مصري خالص للعلاج قيد الدراسة

فترة شراهة الفيروس انتهت.. برلماني: كورونا أصبح أقل شراسة فى مصر

أرسلا صوره عاريًا لزوجته.. مباحث الدقهلية تضبط رجليّ أعمال عذّبا شخصًا

لجنة مكافحة كورونا: الفيروس لا ينتقل بالهواء ومنظمة الصحة متخبطة

بعد تضحيته من أجل الزمالك.. نجم بيراميدز يواجه أزمة مع إدارة النادي

أكلة كل بيت .. أستاذ تغذية يحذر من تناول وجبة المكرونة والبانية | فيديو

باسني ولمس أجزاء من جسمي.. ضبط محمد هاشم صاحب دار ميريت للطباعة بتهمة التحرش

النيابة العامة تنفي معاقبة أب لنجله بتركه على مظلة شرفة وحدة سكنية بالعاشر

الإفتاء: تحويل آيا صوفيا لمسجد لعبة سياسية خطيرة.. وأردوغان يزعم حماية المقدسات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أسود قصير.. ليلى علوى بإطلالة جذابة على البحر.. شاهد

أغربها المسكنات.. 3 أشياء لن تتوقعها تحتوي على الكافيين

حلويات وأطعمة لها علاقة بالإصابة بفيروس كورونا .. تعرف عليها