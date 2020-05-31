تجنب السهر وقلل الكافيين.. 7 نصائح مهمة لتجنب الإصابة بالصداع

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لكن يمكنك تجنب الصداع بطرق مختلفة نصح بها موقع brightside وهي :





1- شرب كميات وفيرة من الماء تصل لـ 2 أو 3 لتر يوميًا

2- انتظام فترات النوم والحصول على قسط كاف من النوم لمدة 8 ساعات

3- تجنب السهر قدر الامكان والأفضل اتباع توقيت يومي للنوم والاستيقاظ

4- عدم الإفراط في تناول الكافيين

5- تفادي الشعور بالتوتر والإجهاد

6- الحصول على وضعي صحية اثناء النوم والجلوس فهي لها تأثير على حدوث الصداع

7- علاج مشاكل المعدة و سوء الهضم فهي لها علاقة بالصداع .