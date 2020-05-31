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مرأة

تجنب السهر وقلل الكافيين.. 7 نصائح مهمة لتجنب الإصابة بالصداع

الأحد 31/مايو/2020 - 10:34 ص
الصداع
الصداع
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رشا عوني
يعاني الكثيرون من الصداع المستمر والذي يحدث لأسباب مختلفة قد لا تخطر على بال البعض، من بينها قلة النوم وعدم شرب الماء الكافي، وعدم حصول الجسم على التغذية السليمة، كذلك مع عدم انتظام الساعة البيولوجية للجسم ، وتغيير ساعات النوم بعد رمضان، ليصبح الكثير يعتادون على السهر طيلة الليل والنوم نهارًا خاصة في ظل الحجر المنزلي ، ليصبح الصداع المستمر يلازمهم بشكل يومي . 

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لكن يمكنك تجنب الصداع بطرق مختلفة نصح بها موقع brightside وهي : 

1- شرب كميات وفيرة من الماء تصل لـ 2 أو 3 لتر يوميًا
2- انتظام فترات النوم والحصول على قسط كاف من النوم لمدة 8 ساعات
3- تجنب السهر قدر الامكان والأفضل اتباع توقيت يومي للنوم والاستيقاظ
4- عدم الإفراط في تناول الكافيين 
5- تفادي الشعور بالتوتر والإجهاد
6- الحصول على وضعي صحية اثناء النوم والجلوس فهي لها تأثير على حدوث الصداع
7- علاج مشاكل المعدة و سوء الهضم فهي لها علاقة بالصداع . 
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