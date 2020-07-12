راح ضحيته ١١ شخصا واحد تلو الآخر..كيف غرق ضحايا شاطئ النخيل؟

قال العميد محمد الجمال، نائب رئيس جمعية 6 أكتوبر، إن عددًا من رحلات اليوم الواحد، جاءت إلى المدينة قبيل فجر الجمعة، وهذا أمر معتاد بشاطئ النخيل، الذي يشهد قدوم أعداد غفيرة من المحافظات المجاورة وبالذات في أيام الجمع والإجازات.





أضاف الجمال، نائب رئيس الجمعية المسئولة عن مدينة 6 أكتوبر التي يقع بها شاطئ النخيل، والذي شهد غرق 11 شخصًا، أمس الجمعة، في تصريحات لصدى البلد، إن الأسر القادمة توجهت مباشرة إلى الشاطئ، بالرغم من أن الشاطئ مغلق بأمر من السيد رئيس مجلس الوزراء منذ 19 مارس الماضي، مثل باقي الشواطئ الأخرى وفقًا للإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





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وشدد أن هناك دوريات يومية من الجمعية صباحًا ومساءً بالتعاون بين المحافظة والشرطة وحي العجمي وأمن جمعية 6 أكتوبر لإخلاء الشاطئ الذي يمتد على مسافة 1800 متر، ولكن قدوم المصطافين في هذا التوقيت المتأخر من الليل جاء هربًا من المراقبة، ولكن هذا الوقت للأسف تكون الرؤية فيه منعدمة.





وأوضح أنه في حوالي الساعة 4:30 صباحًا، سحبت الأمواج أحد الأطفال بعيدًا، فحاول الجميع إنقاذه وهو ما أدى إلى هذه الفاجعة، حيث غرق الطفل، وجميع من حاول إنقاذه، وبلغ عدد الغرقى 11 شخصا.





وحول تكرار الحوادث بشاطئ النخيل، أكد الجمال أن جميع الأماكن المعدة أمام حاجز الأمواج أمنة تمامًا للمصطافين، مشيرا إلى أن سبب حوادث الغرق بشاطئ النخيل هو عدم التزام المواطنين بالحواجز الموجودة، والمناطق الموجودة بين حواجز الأمواج لأن هذه المنطقة منطقة نحر، وتنتقل الرملة إلى منطقة النحر وهو ما يؤدي إلى تكرار الحوادث.