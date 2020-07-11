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رياضة

فخر الدين بن يوسف يماطل الإسماعيلي في العودة من تونس

السبت 11/يوليه/2020 - 11:23 م
صدى البلد
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نانسي القاضي
سادت حالة من الاستياء، داخل النادي الإسماعيلي، بسبب عدم سعي التونسي فخر الدين بن يوسف، لإنهاء الإجراءات والحصول علي تأشيرة السفر من داخل تونس للعودة إلي مصر والانتظام في تدريبات الفريق إستعدادًا لإستئناف بطولة الدوري العام المقرر له ٦ أغسطس المقبل.

ويري مسؤولو النادي  الإسماعيلي، إن فخر الدين بن يوسف يماطل في عدم العودة من جديد، في الوقت الذي عاد فرجاني ساسي نجم منتخب تونس إلي صفوف فريقه الزمالك.

وكان الإسماعيلي منح الأولوية لبقاء الأجانب، للتونسي فخر الدين بن يوسف، رغم محاولات إقناعه بتجديد تعاقده مع  الإسماعيلي، إلا إن المفاوضات تتوقف علي المقابل المادي، حيث طالب اللاعب ٤٠٠ ألف دولار، إلا أن الإسماعيلي يتمسك بالتعاقد معه مقابل ٣٠٠ ألف دولار.

وكان فخر الدين بن يوسف قد إنضم إلي صفوف الإسماعيلي خلال  فترة الانتقالات الشتوية الماضيه في صفقة انتقال حر لمدة 6 أشهر،  مقابل 150 ألف دولار، ما يعادل 2 مليون و400 ألف جنيه.

في سياق متصل تأكد وصول  الغيني بيكيتي سيلفا، والناميبي شيلونجو مساء غدًا الأحد تمهيدًا للانضمام إلي صفوف الدراويش.

يذكر أن مسؤولي النادي الاسماعيلي أرسل خطابًا رسميًا إلي الاتحاد المصري لكرة القدم "الجبلاية" لتوثيق موقف اللاعبين الاجانب من العودة.
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