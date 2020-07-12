شركة صينية تسرب تصميما تخيليا لرنج روفر 2021

ويمتلك هذا الموديل 2021 في تصميمها التخيلي مقصورة داخلية في قمة الفخامة وتجمع بين ادث التقنيات في عالم السيارات هذا الامر الذي سيجعل الرحلات في هذه السيارة في حالة تطبيقها على أرض الواقع في قمة الراحة والرحابة أيضا .





وتتميز رنج روفر 2021 بطابع عسكري للسيارة يمكن الاستفادة منها في حالات التخييم أو قيادتها في المناطق الوعرة وخاصة أثناء فترات السفر أو الاستراحة .





قامت شركة صينية بتسريب تصميم تخيلي للجيل الخامس من سيارة لاندروفر رنج روفر موديل 2021 الجديدة كليا ويعتقد بأنه سيكون قريبا للتصميمات الحقيقية للطراز المحدث من العلامة التجارية التابعة لجاجواروظهرت رنج روفر 2021 في لقطات تخيلية مسربة ولكنها محتفظة بشكلها الأساسس وهوية السيارة مع إطفاء لمسات من الهيبة والكلاسيكيةوتتيميز النسخة التخيلية بواجهة أمامية ذات مصابيح جديدة جذابة تنتمي إلى اللمسات المستقلية التي ترغب لاندروفر في استخدامها خلال تصنيع طرازاتها الحديثةوتكثف لاند روفر مراحل تطوير طراز ديسكفري لعام 2021 والتي تشمل تحديثات منتصف العمر مع تجهيز نسخة فيس ليفت.