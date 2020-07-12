سبب عدم ذكر البسملة في أول سورة التوبة.. الإفتاء توضح

فيأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم- بأن توضع في مكانها كما نزلت.

ومن نقضوا عهودهم ومن غيرهم، فكان

مما ورد في الحكمة من عدم ذكر البسملة أول سورة التوبة أن السورة في بدايتها تتحدث عن

سبب عدم ذكر البسملة في بداية سورة التوبة:

نبه الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن إجمالي عدد سور القرآن الكريم 114 سورة جميعها تبدأ بالبسملة إلا سورة التوبة، لافتًا إلى أن حكمة الله في ذلك واضحة، وهي رسالة تحذير للمشركين الذين سعوا بكل قوة لأذى المسلمين في بدر وأحد وخيبر والخندق، فهي بمثابة بيان حرب ولا يجوز أن تبدأه بالبسملة.





أن القرآن به 114 بسملة من بينها المذكورة في سورة النمل. وأفاد « جمعة» خلال برنامج « والله أعلم » المذاع على فضائية «سي بي سي» أن هذا التحذير كان بمثابة إنذار للمشركين إما التوقف عن أذى المسلمين وإلا لن نترككم، أما باقي القرآن فكله رحمة، مشيرًا إلى أن





وأبان عضو هيئة كبار العلماء أن الشاطبي أجاز البسملة في وسط سورة التوبة أو عدم البسملة نهائيا، أما إذا قلت البسملة في مطلع السورة فليس حراما ولكن وقعت في المكروه، لأنك بذلك خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن القراءة سنة متبعة.









سبب عدم البسملة في سورة التوبة:





قالت الدكتورة نادية عمارة ، الداعية الإسلامية، إنه عند البدء بقراءة سورة التوبة التي لا يوجد في بدايتها بسملة مثلما في باقي سور القرآن الكريم، يبدأ القارئ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ بداية السورة بدون البسملة ويجوز أن يقطع الاستعاذة في القراءة ثم يبدأ ببداية السورة أو يصل الاستعاذة مع بداية السورة.





وأضافت «عمارة» خلال برنامج «قلوب عامرة» على فضائية «الحياة2»، أن الحالة الثانية لقراءة سورة التوبة وهي قراءة آخر سورة الأنفال مع بداية سورة التوبة، تكون كالتالي: قراءة آخر سورة الأنفال مع الوصل بقراءة بداية سورة التوبة بنفس واحد والوصل بين الآيتين في السورتين، أو القطع بين السورتين عن طريق ختم سورة الأنفال ثم التنفس وقراءة أول سورة التوبة دون استعاذة.





وواصلت أن الحالة الثانية لقراءة سورة التوبة وهي قراءة آخر سورة الأنفال مع بداية سورة التوبة، تكون كالتالي: قراءة آخر سورة الأنفال مع الوصل بقراءة بداية سورة التوبة بنفس واحد والوصل بين الآيتين في السورتين، أو القطع بين السورتين عن طريق ختم سورة الأنفال ثم التنفس وقراءة أول سورة التوبة دون استعاذة.





وكشفت عن الحالة الثالثة لقراءة سورة التوبة وهي حالة السكت أثناء القراءة بين السورتين من خلال سكتة خفيفة وتكون كالتالي: قراءة آخر سورة الأنفال ثم سكتة خفيفة دون أخذ نفس والبدء في قراءة سورة التوبة بشكل مباشر.