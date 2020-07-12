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رياضة

السفير المصري: الكاميرون لم ترفض استضافة دوري الأبطال رسميًا

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:08 ص
دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا
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حسام الحارتي
كشف السفير في مصر مدحت المليجي، سفير مصر بالكاميرون حقيقة سحب استضافة دوري أبطال إفريقيا، من الكاميرون.

وأكد مدحت المليجي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "حتى الآن لم ترفض استضافة دوري الأبطال رسميًا".

وتابع: "كل ما يتداول بشأن سحب البطولة غير صحيح ولكن هناك اتفاقات تتم مناقشتها بين الكاميرون والاتحاد الأفريقي حتى الآن".

وأوضح أن حكومة الكاميرون تطلب تأجيل موعد نهائيات دوري الأبطال من أجل استضافة البطولة".

وأتم: "لن يتم نقل المباريات خارج مدينة ديوالا فهي أكبر المدن في الكاميرون وهي الوحيدة المؤهلة لاستضافة البطولة".

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