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فن

أحمد الشامي يدعم عمرو السولية بعد التطاول على ابنته

الأحد 12/يوليه/2020 - 03:24 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
حرص الفنان أحمد الشامي  على دعم لاعب الأهلي عمرو السولية، بعد تطاول أحد الجماهير على ‏صورة طفلته التى لم تتعد 3 سنوات.


وكتب احمد الشامي": ‏بدعم السولية من كل قلبي،  الزومبي اللي عندنا في مصر لازم كلهم واحد واحد يبقي ورا القضبان عشان البلد تنضف ... هو احنا فاضيين للاشكال دي في رجالة بتحارب في سينا وعندنا ملف زي سد النهضة والغرب واقتصاد .. لازم مصر تنضف ولا بيوتكم وأهاليكم مش عارفيين يربوكم احنا نقوم بالواجب".


كان عمرو السولية تلقى هجوما حادا من بعض متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين ابنته التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات ونصف بأنها ترتدي ملابس غير محتشمة ليرد عليهم بتقديم بلاغات ضدهم.


وكتب اللاعب عمرو السولية عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "ليلى بنتي عندها ٣ سنين ونص (لسه قالعه البامبرز من كام شهر) الكلام ده بيتقال على طفلة !! ايه اللي يخلى (بني آدم) خنزير ممكن يبص على لبس طفلة ويركز غير أنه فعلًا خنزير ؟! ايه المرض ده!".


وأضاف: "دول اللي لما بيكبروا بيكونوا مغتصبين ومتحرشين واللي بنخاف على بناتنا وأهلنا ينزلوا الشارع عشان ميتعرضوش لأذاهم، اتمنى الشيوخ اللي بيبرروا للتحرش و لبس البنت يكونوا مبسوطين دلوقتى و هما شايفين اللي بيحصل".


وأكمل: "قررت أتقدم ببلاغات لأصحاب الكومنتات دى عشان اللي زى دول مينفعش يكبروا وسطنا قررت احمي بناتي اللي لسه مشافوش الدنيا وللأسف خايف عليهم يشوفوا كمية القرف و الاشمئزاز ده".
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