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رياضة

رئيس الترسانة: الأهلي يفاوض أحد لاعبينا والصفقة اقتربت من النهاية

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:17 ص
الاهلي
الاهلي
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حسام الحارتي
كشف طارق سعيد، رئيس نادي الترسانة، عن حقيقة دخول ناديي الأهلي والزمالك في مفاوضات مع لاعبي فريق الشواكيش. 

وأكد طارق سعيد في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الأهلي والزمالك دخلا معنا في مفاوضات ونمتلك أكثر من لاعب جيد بالفريق مثل زمان".

وأوضح: "الأهلي يقترب من التعاقد مع أحد لاعبي الترسانة عن طريق أحد وكلاء اللاعبين وأرفض الكشف عن الاسم بسبب اقتراب الصفقة من الانتقال للأهلي".

ويلجأ النادي الأهلي خلال الفترة الحالية إلي تدعيم صفوف الفريق بشكل جيد قبل خوض الموسم المقبل والبطولات الإفريقية عقب توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
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