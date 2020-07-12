بزيادة 1.8 %.. 1.76 مليون سيارة إجمالي مبيعات السيارات في الصين خلال يونيو الماضي

أكدت تقارير صينية أن مبيعات السيارات في السوق الصيني الذي يعد الأكبر في العالم، واصل ارتفاعه خلال شهر يونيو الماضي للشهر الثاني على التوالي رغم تداعيات كورونا.
وذكرت رابطة منتجي السيارات في الصين أن مبيعات السيارات وصلت إلى 1.76 مليون سيارة خلال شهر يونيو الماضي وذلك بزيادة بلغت مايقرب من 1.8 % .
وأشارت التقارير إلى أن سيارات السيدان والكروس أوفر احتلت الصدارة بالإضافة إلى السيارات الدفع الرباعي التي تم بيعها في شهر يونيو الماضي.
وأضافت التقارير أنه ارتفع مؤشر مبيعات السيارات في الصين على أساس سنوي نسبة 11.6 % ليصل إلى ما تم بيعه حتى الآن 2.3 مليون سيارة .
وذكرت رابطة منتجي السيارات في الصين أن مبيعات السيارات وصلت إلى 1.76 مليون سيارة خلال شهر يونيو الماضي وذلك بزيادة بلغت مايقرب من 1.8 % .
وأشارت التقارير إلى أن سيارات السيدان والكروس أوفر احتلت الصدارة بالإضافة إلى السيارات الدفع الرباعي التي تم بيعها في شهر يونيو الماضي.
وأضافت التقارير أنه ارتفع مؤشر مبيعات السيارات في الصين على أساس سنوي نسبة 11.6 % ليصل إلى ما تم بيعه حتى الآن 2.3 مليون سيارة .
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وعلى الجانب الآخر تراجعت نسب مبيعات السيارات الكهربائية في السوق الصيني بنسبة 33 % مقارنة بالعام الماضي.
وكانت مبيعات سوق السيارات الصيني قد شهدت في شهر مايو الماضي، ارتفاعا للمرة الأولى منذ حوالي عام وهو ما يعد مؤشرًا قويًا على بداية التعافي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي كلف صناعة السيارات خسائر بمليارات الدولارات.