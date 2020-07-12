بزيادة 1.8 %.. 1.76 مليون سيارة إجمالي مبيعات السيارات في الصين خلال يونيو الماضي

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وكانت مبيعات سوق السيارات الصيني قد شهدت في شهر مايو الماضي، ارتفاعا للمرة الأولى منذ حوالي عام وهو ما يعد مؤشرًا قويًا على بداية التعافي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي كلف صناعة السيارات خسائر بمليارات الدولارات.