شهر سبتمبر الأسود في مبيعات السيارات الصينية

للمرة الأولى على مدار عقود عديدة سجلت مبيعات السيارات في الصين الشهر الماضي أكبر هبوط في حوالي سبعة أعوام وهو ما يذكي مخاوف من أن أكبر سوق للسيارات في العالم قد ينكمش هذا العام للمرة الأولى في عقود وسط فتور في النمو الاقتصادي وحرب تجارية موجعة.



وقالت رابطة مصنعي السيارات الصينية إن المبيعات هبطت 11.6% إلى 2.39 مليون وحدة في سبتمبر وهو ثالث هبوط شهري على التوالي مما يعتبر الكثير من الخبراء هو سبتمبر الأسود على مستوى مبيعات السيارات.. وجاء هذا الهبوط في أعقاب انخفاض في المبيعات بلغ 3.8% في أغسطس وتراجع بنسبة 4.0% في يوليو .. وكانت المبيعات قد ارتفعت 4.8% في يونيو.

وسجل أكبر هبوط فى المبيعات خلال شهر سبتمبر وهو الأكبر منذ يناير 2012 عندما هوت المبيعات 26.4٪ .