طلاب الثانوية بالإسكندرية يتوافدون على اللجان لأداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا

يؤدي 47180 طالبًا من طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية في 146 لجنة اليوم الأحد، امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، والذي من المقرر أن يبدأ في العاشرة وسط إجراءات احترازية مشددة تجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.





وارتدى الطلاب الكمامات أثناء دخولهم المدارس، وقام المدرسون بقياس درجات حرارة جميع الطلاب قبل دخولهم إلى المدارس، وبعد ذلك تم تسليمهم أدوات التعقيم.





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وتم إنشاء شوادر ومظلات أمام المدارس حماية للطلاب أثناء الدخول، ولوحظ غياب ظاهرة تواجد أولياء الأمور وزحامهم أمام المدارس بصورة كبيرة.

يذكر أن محافظة الإسكندرية رفعت درجة الاستعداد للامتحانات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة.

وصرح محافظ الإسكندرية بأن التجمع والاحتشاد مرفوض تماما، والدولة المصرية كانت حريصة على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، منعا لأية تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، مشددا على عدم السماح بأي تجمعات للطلاب أمام اللجان حفاظا على سلامتهم، والمساعدة على أدائهم الامتحانات بسهولة ويسر.