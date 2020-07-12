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فيديو جراف

فيديو جراف.. حكاية شاطئ النخيل

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:50 ص
شاطئ النخيل
شاطئ النخيل
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أحمد بسيوني - إعداد: ايمان عبداللطيف

حادث الإسكندرية الذي حصد أرواح 11 مواطنًا لم يكن هو الأول من نوعه فتعود مواطنو الثغر على سماع أنباء بانتشال الجثامين سنويًا من شاطئ النخيل.

 

ذكرت الإدارة العامة للسياحة والمصايف أن 11 شخصًا غرقوا داخل شاطئ النخيل بالعجمي، وتم انتشال عدد ٦ جثامين وجار البحث عن الآخرين بمعرفة الإنقاذ النهري التابع للإدارة العامة للحماية المدنية.


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أطلق على شاطئ النخيل "شاطئ الموت" لما حصده من أرواح بكل موسم صيفي، ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالى.

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