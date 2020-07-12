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فن

تامر عاشور يتخطى 2 مليون مشاهدة بأغنيته "بياعه".. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:00 ص
تامر عاشور
تامر عاشور
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شروق ابراهيم
حققت أغنية بياعة للفنان تامر عاشور 2 مليون و323 ألف مشاهدة، بعد مرور أقل من أسبوعين على طرحها بقناته الرسمية بموقع يوتيوب.

كما تصدرت أغنية "بياعة" لـ تامر عاشور، قائمة توب انغامي في مصر، فى حين تصدرت الأغنية المركز الثاني في أبلكيشن أنغامي على مستوى العالم. 

تقول كلمات الأغنية: "بكل عيوبك انا قابلك.. ده طبعي ومش هيتغير.. نصيبي واعمل ايه بحبك.. انا مابقتش متخير.. ورغم ان انتي بياعة.. وبتحبي تعانديني.. زعلنا لو يطول ساعة.. بلاقيكي وحشتيني.. حبيبة عيني هاوديني.. ليه بس مطلعة عيني.. انا كام مرة بعتيني.. وعنك عمري م اتخلى.. حبيبة عيني يا غالية.. يا نجمة في السما عالية". 

أغنية "بياعة" لـ تامر عاشور، من كلمات: المستشار تركي آل الشيخ، وألحان: تامر عاشور.

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