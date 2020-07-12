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أخبار البلد

مدبولي: الأسمرات جزء من مشروع ضخم لتطوير جميع المناطق غير الآمنة

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:32 ص
صدى البلد
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قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مشروع الأسمرات يعد جزءا من برنامج ضخم، وتكاد تكون مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تنفذ مشروعا بهذا الحجم، وهو تطوير جميع المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية، وهو البرنامج الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي ودائما نصب عينيه.


وأضاف مدبولي - خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس السيسي اليوم، الأحد: "إننا نتحدث اليوم عن برنامج متكامل لتنمية المناطق غير الآمنة، ويضمن ليس فقط بناء المسكن ولكن تطوير الإنسان المصري، وهو برنامج يخدم أكثر من 240 ألف أسرة مصرية أي أكثر من مليون نسمة كانت تقطن في هذه المناطق غير الآمنة".


ولفت إلى أن هذا البرنامج هو أحد البرامج التي أطلقتها الدولة على مدار الست سنوات الماضية، هدفها الأساسي هو الوصول إلى المواطن المصري البسيط وتقديم جميع الخدمات إليه.


ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، عددا من المشروعات القومية، من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي "الأسمرات ٣"، والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.


ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة، وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات 9 آلاف سيارة، علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.


وكان الرئيس السيسى تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع "الأسمرات ٣" السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية على نحو متكامل.


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