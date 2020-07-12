مدبولي: الأسمرات جزء من مشروع ضخم لتطوير جميع المناطق غير الآمنة

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، عددا من المشروعات القومية، من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي "الأسمرات ٣"، والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.









ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة، وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات 9 آلاف سيارة، علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.









وكان الرئيس السيسى تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع "الأسمرات ٣" السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية على نحو متكامل.