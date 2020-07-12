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مدبولي: الدولة ضخت أكثر من 10 مليارات جنيه لقطاع الصحة للتصدي لـ كورونا

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:34 ص
الدكتور مصطفى المدبولي،
الدكتور مصطفى المدبولي، رئيس الوزراء
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة خصصت 100 مليار جنيه إضافية لتمويل خطة الاقتصاد الجديدة في ظل تفشي فيروس كورونا للحفاظ على الكيانات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر تضررا.


وأضاف مصطفى مدبولي، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية، أن أهم ما كانت يهم الدولة في تلك الفترة هو دعم المواطن المصري البسيط للقدرة على مواجهة تلك الجائحة، وتم ضخ أكثر من 10 مليارات جنيه لقطاع الصحة للتصدي لهذا الفيروس.


وأكد مدبولي أنه تم النظر إلى كل الأطقم الطبية ودعمهم في تلك الفترة الصعبة ومواجهة فيروس كورونا، ولذلك تم إدخال قانون بموافقة مجلس النواب لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% ومكافآت أطباء الامتياز.


وأوضح أنه تم أيضًا زيادة عدد التكليفات لأطباء الامتياز في المعاهد والمستشفيات التابعة لكل من وزارة الصحة والتعليم العالي لتوفير كوادر بشرية جديدة لمواجهة فيروس كورونا.


وأشار إلى أن الدعم وصل إلى 89 مليار جنيه و53 مليارا للخبز و36 مليارا للسلع، وفي هذا الفترة تم إصدار 168 ألف بطاقة تموينية جديدة للفئات الأشد احتياجا.

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