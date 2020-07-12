نائب رئيس جامعة الأزهر: البدء فعليا في تطبيق التعليم عن بعد اعتبارا من العام القادم.. فيديو

تفقد الدكتور محمود صديق حسن نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي المشرف العام على المستشفيات الجامعية، امتحانات الفرق النهائية بكلية البنات الإسلامية وكلية أصول الدين بنين، رافقه خلالها أحمد عباس أمين عام مساعد الجامعة وعمداء الكليات.









وبدأت جولة نائب رئيس الجامعة بتفقد امتحانات كلية التجارة وكلية التربية بكلية البنات الإسلامية واطمئن خلال جولته على تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أداء الامتحانات من تباعد وارتداء الكمامات.





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كما توجه نائب رئيس جامعة الأزهر، لتفقد امتحانات كلية أصول الدين والدعوة بمجمع كليات البنين.





وقال الدكتور محمود صديق حسن نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والمشرف على المستشفيات الجامعية، أن فرع جامعة الأزهر للوجه القبلي يضم 22 كلية منهم 14 كلية بأسيوط وباقي الكليات موزعة من المنيا حتى أسوان، مضيفا أن فرع الجامعة بمدينة أسيوط به 9430 طالب وطالبة في الفرق النهائية يؤدون امتحانات نهاية العام .









وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر أن المغتربين تم تسكينهم بالمدن الجامعية قبل بدء الامتحانات بيومين مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، موضحا أن الإدارة الطبية بجامعة الأزهر تعمل ليل نهار على رصد ومتابعة أي حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا وفي حالة اكتشاف ارتفاع درجة حرارة طالب يتم متابعته لمدة 24 ويتم فحصه طبيا للتأكد من سلامته، وفي حالة التأكد من إصابة طالب بفيروس كورونا يتم اتخاذ كافة إجراءات عزله بمستشفيات الجامعة أو المستشفيات المتعاقدة معها الجامعة ويتم تأجيل الامتحانات له.









وأكد نائب رئيس الجامعة أنه لم ترد أي شكاوى بعد مرور أسبوع على بدء الامتحانات خاصة وأن هناك عملية تيسير في الامتحانات لعدم وضع الطلاب تحت أي ضغوط خلال أداء الامتحانات، منوها إلى متابعة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر بصفة مستمرة لامتحانات الفرق النهائية للاطمئنان على سلامة الطلاب .









وقال نائب رئيس جامعة الأزهر، إن محنة كورونا علمتنا كثيرا وتحولت لمنحة واستفدنا من دروس كثيرة جدا وتعلمنا منها تطبيق التعليم عن بعد وهذا سوف يطبق من العام القادم خاصة وان الجامعة بدأت بشكل فعلي في التجهيز لتطبيق التعليم عن بعد والتعليم المزدوج من العام القادم.

