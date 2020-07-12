مداها 100 كيلومتر.. إيران تجهز سلاحها الجوي بصواريخ جديدة

أعلن قائد الفرقة المحمولة جوا بـ الجيش الإيراني ، اللواء يوسف قرباني، في مؤتمر عسكري اليوم الأحد، عن أن قواته ستكون مجهزة بصواريخ جديدة في المستقبل القريب.





وقال قرباني "سنحصل قريبًا على صواريخ بمدى يتراوح بين 20 كيلومترًا و100 كيلومتر" مشيرًا إلى دقة الصواريخ التي دخلت الخدمة مع الفرقة المحمولة جوًا في وقت سابق من هذا العام.









كما أشاد بدور الفرقة في دعم القوات البرية، فيلق الحرس الثوري وشرطة الحدود الإيرانية.





وتحدث قرباني بعد أن تعهد قائد الأركان البحري الأدميرال حسين خانزادي الشهر الماضي بأن إيران ستبدأ قريبًا "إنتاج صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت والتي تستخدم محركات توربوفان لتحلق عدة مرات بسرعة الصوت".





وسبق ذلك طائرات الهليكوبتر من طراز Bell 214 التابعة للطائرة المحمولة جوًا التي تم تجهيزها بصاروخ جو-أرض متقدم، يُعرف بالنسخة الإيرانية من AGM-114 Hellfire الأمريكية الصنع.





ومن جانبه، أشار وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي إلى أن صناعة الدفاع في بلاده وصلت إلى مستوى عال للغاية من الاكتفاء الذاتي، ما مكنها من إنتاج كل شيء من الجيش والبحرية ومعدات القوات الجوية إلى الأنظمة الإلكترونية وتكنولوجيا الرادار.