وزير الإسكان: جار تنفيذ مليون وحدة سكنية بتكلفة تقديرية 200 مليار جنيه.. فيديو

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان ، إنه تم تنفيذ 250 ألف وحدة إسكان بديلة للعشوائيات بتكلفة تقديرية 61 مليار جنيه، بالإضافة إلى 610 آلاف وحدة إسكان اجتماعى تم تنفيذ 414 وحدة منها بتكلفة تقديرية 90 مليار جنيه، بينما الإسكان المتوسط دار مصر أو جنة مصر جار تنفيذ 140 ألف وحدة سكنية بتكلفة تقديرية 54 مليار جنيه.









وأضاف وزير الإسكان، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، أنه تم تنفيذ 750 ألف وحدة سكنية إسكان اجتماعى ومتوسط بتكلفة تقديرية 145 مليار جنيه، بالإضافة إلى 250 ألف وحدة سكنية إسكان بديل.









وأوضح أنه جار التنفيذ فى مليون وحدة سكنية بتكلفة تقديرية 200 مليار جنيه، بالإضافة إلى 250 ألف وحدة للإسكان البديل للإسكان الاجتماعى.







