أوصى بحرق جثته.. كوريا الجنوبية تشيع جثمان عمدة سيول المنتحر في جنازة افتراضية





وكانت حكومة سول قد ذكرت في وقت سابق أن مراسم تشييع رئيس البلدية كان من المقرر أن تبدأ غدا الاثنين وكان من المقرر أن تعقد لمدة خمسة أيام ، بدلًا من الثلاثة التقليدية.





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وصرح بارك هونج كون من الحزب الديمقراطي الحاكم للصحفيين، وفقًا لما أوردته وسائل الإعلام: ستتم الجنازة عبر الإنترنت تماشيًا مع مبدأ التعاون مع جهود مراقبة كوفيد 19 وستُعقد بطريقة بسيطة.





وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم نقل جثة بارك من مستشفى جامعة سيول الوطنية إلى سيتي هول صباح الاثنين، مضيفة أنه من المتوقع أن يبدأ مراسم التشييع في الساعة 8:30 صباح





ويحضر الحفل أفراد عائلة رئيس البلدية المقربون، وكبار مسؤولي المدينة، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب والمجموعات المدنية، والعدد الإجمالي للحاضرين لن يتجاوز 100، وفقًا لوسائل الإعلام.



