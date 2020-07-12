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أخبار العالم

أوصى بحرق جثته.. كوريا الجنوبية تشيع جثمان عمدة سيول المنتحر في جنازة افتراضية

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:06 م
عمدة سيول
عمدة سيول
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على صالح
ذكرت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الأحد نقلًا عن لجنة التحضير لحفل تشييع جنازة عمدة سيول الراحل بارك وون-سون بأنها ستعقد على الإنترنت امتثالا للتدابير التقييدية المتعلقة بـ فيروس كورونا في كوريا الجنوبية.

وكانت حكومة سول قد ذكرت في وقت سابق أن مراسم تشييع رئيس البلدية كان من المقرر أن تبدأ غدا الاثنين وكان من المقرر أن تعقد لمدة خمسة أيام ، بدلًا من الثلاثة التقليدية.


وصرح بارك هونج كون من الحزب الديمقراطي الحاكم للصحفيين، وفقًا لما أوردته وسائل الإعلام: ستتم الجنازة عبر الإنترنت تماشيًا مع مبدأ التعاون مع جهود مراقبة كوفيد 19 وستُعقد بطريقة بسيطة.

وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم نقل جثة بارك من مستشفى جامعة سيول الوطنية إلى سيتي هول صباح الاثنين، مضيفة أنه من المتوقع أن يبدأ مراسم التشييع في الساعة 8:30 صباح

ويحضر الحفل أفراد عائلة رئيس البلدية المقربون، وكبار مسؤولي المدينة، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب والمجموعات المدنية، والعدد الإجمالي للحاضرين لن يتجاوز 100، وفقًا لوسائل الإعلام.

وعثر على بارك ميتا في غابة جبل بوجاك على مسافة ليست بعيدة عن مسكنه يوم الخميس بعد تفتيش استمر ساعات شارك فيه مئات من ضباط الشرطة والكلاب والطائرات بدون طيار. 

وأفادت ابنة المسؤول البالغ من العمر 64 عامًا أنه فقده بعد أربع إلى خمس ساعات من مغادرته المنزل، وقالت إنه ترك لها رسالة شفهية 

وبحسب وكالة يونهاب، يفترض أن رئيس البلدية انتحر لأنه ترك ملاحظة في مقر إقامته حيث قال إنه "يشعر بالأسف" من الجميع ، خاصة لأنه 'تسبب في ألم فقط لعائلته وطلب إحراق جثته.
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