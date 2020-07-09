ترك وصيته.. شرطة كوريا الجنوبية تبحث عن عمدة العاصمة سيول عقب اختفائه

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، عن إطلاق عمليات بحث عن عمدة العاصمة سيول، بارك وون، عقب وقت قليل من الإبلاغ عن اختفائه.





وقامت ابنة بارك بتقديم تقرير للشرطة بأنه: "غادر المنزل منذ أربع إلى خمس ساعات بعد أن ترك كلمات مثل الوصية، ما أعقبه إغلاق هاتفه حاليًا".





ووفقا لوكالة الانباء الكورية الجنوبية، تجري الشرطة عمليات بحث شامل عن بارك من خلال الطائرات بدون طيار وكلاب الشرطة.





وكانت كوريا الجنوبية، قد أعلنت عن تعرضها لموجه جديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وذلك عقب ارتفاع الإصابات مرة أخرى.





يذكر أن كوريا الجنوبية قد سيطرت بشكل كبير على انتشار فيروس كورونا قبل أن تعلن عن الموجه الجديدة.



