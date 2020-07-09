AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترك وصيته.. شرطة كوريا الجنوبية تبحث عن عمدة العاصمة سيول عقب اختفائه

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:00 م
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، عن إطلاق عمليات بحث عن عمدة العاصمة سيول، بارك وون، عقب وقت قليل من الإبلاغ عن اختفائه. 

وقامت ابنة بارك بتقديم تقرير للشرطة بأنه: "غادر المنزل منذ أربع إلى خمس ساعات بعد أن ترك كلمات مثل الوصية، ما أعقبه إغلاق هاتفه حاليًا".

ووفقا لوكالة الانباء الكورية الجنوبية، تجري الشرطة عمليات بحث شامل عن بارك من خلال الطائرات بدون طيار وكلاب الشرطة.

وكانت كوريا الجنوبية، قد أعلنت عن تعرضها لموجه جديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وذلك عقب ارتفاع الإصابات مرة أخرى. 

يذكر أن كوريا الجنوبية قد سيطرت بشكل كبير على انتشار فيروس كورونا قبل أن تعلن عن الموجه الجديدة. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ظهور أون بساعات .. إطلاق نار من كوريا الشمالية باتجاه جارتها الجنوبية

كوريا الجنوبية ترد على الهجوم الناري لجارتها الشمالية

انتكاسة في كوريا الجنوبية.. كورونا يعاود الظهور بشراسة ويصيب 119 في يوم واحد

كوريا الجنوبية تهدد جارتها الشمالية: سنقوم بالرد على أي استفزاز عسكري

كوريا الجنوبية تواجه كارثة.. الموجة الثانية من فيروس كورونا تضرب البلاد .. واتهام جماعة دينية بنشره

ترشيحاتنا

دون مراسم ملكية.. عقد قران شقيقة عاهل الأردن على صحفي بريطاني.. صور

موجة حر ورطوبة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة القادمة.. فيديو

الفلاحين: خروف العيد يصل إلى 5000 جنيه.. والعجل يبدأ من 18000

بفستان أزرق.. ديميت اوزديمير تتألق بإطلالة جديدة

الدولار الأميركي يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين

5 ملفات شائكة في الأهلي تنتظر كلمة الحسم من فايلر

AdvertisementS

خلل خطير.. سقوط طائرة رئيس أركان إسرائيل

لقرب حلول عيد الأضحى.. تقديم موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن يوليو وأغسطس وسبتمبر

بينها اتفاقيتان مع الصين ولاتفيا.. الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية

الكويت.. موقف إنساني من كفيل شهيد لقمة العيش عادل حلمي

الأهلي يعلن رسميًا ضم طاهر محمد طاهر من المقاولون

مايوه نيرمين الفقى وفستان رانيا يوسف.. أبرز إطلالات النجمات المثيرة للجدل خلال الأسبوع

محاولات للصلح مع الأهلي.. شوبير: انضمام حسام عاشور إلى الزمالك لن يكون مفاجأة

تونس.. اندلاع مواجهات عنيفة بين متظاهرين والجيش ..شاهد

الأهلي يوافق على تمديد إعارة أزارو للاتفاق السعودي .. وطلب المغربي يعطل الإعلان الرسمي

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يكشف مفاجأة مرتضى منصور اليوم.. وتعليق محمد صلاح عقب تألقه أمام برايتون

في ذكرى رحيل عبد المنعم مدبولي.. عاش بالسرطان 25 عاما ومات بمرض آخر

وسط إجراءات احترازية مشددة.. بدء امتحانات التفاضل والتكامل للثانوية الأزهرية فى البحيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 تأثيرات.. علاقة فيروس كورونا بالتلف الدماغي

أسهل الطرق لإدارة مستويات السكر في الدم

بـ فستان واسع منقوش .. شمس الكويتية في إطلالة جديدة