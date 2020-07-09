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أخبار العالم

يرجح انتحاره.. تفاصيل العثور على جثة عمدة سيول بمنطقة جبلية

الخميس 09/يوليه/2020 - 07:28 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت الشرطة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، تفاصيل العثور على جثمان عمدة العاصمة سيول، سول بارك وون، وذلك عقب اختفائه. 

وقالت الشرطة إنها عثرت على جثمان سول حول منطقة جبل بوك آك في سول، حيث تعتقد السلطات أنه انتحر. 

افادت وكالة أنباء كوريا الجنوبية، يونهاب، اليوم الخميس، بأنه تم العثور على عمدة العاصمة سيول، بارك وون سون، متوفى، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، وذلك عقب الإبلاغ عن اختفائه. 

وكانت السلطات في كوريا الجنوبية أعلنت، اليوم الخميس، عن إطلاق عمليات بحث واسعة عن عمدة العاصمة سيول، بارك وون، عقب وقت قليل من الإبلاغ عن اختفائه. 

وقامت ابنة بارك بتقديم تقرير للشرطة بأنه: "غادر المنزل منذ أربع إلى خمس ساعات بعد أن ترك كلمات مثل الوصية، ما أعقبه إغلاق هاتفه حاليًا".

ووفقا لوكالة الانباء الكورية الجنوبية، تجري الشرطة عمليات بحث شامل عن بارك من خلال الطائرات بدون طيار وكلاب الشرطة
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