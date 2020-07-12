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محافظات

نائب محافظ البحر الأحمر تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان امتحانات الثانوية العامة بالغردقة

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:33 م
نائب محافظ البحر
نائب محافظ البحر الأحمر تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية
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إبراهيم جادالله

نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، تفقدت الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ صباح اليوم، بعض لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرستي وليد الجعفري، وخالد بن الوليد بمدينة الغردقة ، لمتابعة سير الامتحانات ومدي الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المدارس التي يعقد بها الامتحانات.

 

وخلال تفقدها للجان أشادت نائب المحافظ بقيام المدارس بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من مواد مطهرة، وبوابات التعقيم ، والكمامات الواقية ، وقياس درجات الحرارة، وتوفير أكياس بلاستيكية للأحذية، كما حرصت نائب المحافظ على متابعة التواجد الأمني والطبي بمختلف اللجان.

 

رافق نائب المحافظ خلال جولتها هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر ، والأستاذ محمد إبراهيم مدير إدارة الغردقة التعليمية.

 

يذكر أن الطلاب يؤدون الامتحانات اليوم في مادة الكيمياء للشعبة العلمية ، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية ، ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمحافظة ٢٦٣٢ طالب وطالبة ، تم توزيعهم علي ١٦ لجنة بمختلف مدن المحافظة ( ٧ لجان بمدينة الغردقة ، ٢ بمدينة رأس غارب ، ٢ بمدينة سفاجا ، ٢ بمدينة القصير ، ١ بمدينة مرسي علم ، ١ بمدينة حلايب ، ١ بمدينة الشلاتين ).

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