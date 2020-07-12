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تعليم

سهل وبسيط .. ارتياح بين طلاب الثانوية العامة في سيناء بعد امتحان الكيمياء والجغرافيا

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:33 م
الثانوية العامة
الثانوية العامة
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احمد صالح
خرج طلاب الثانوية العامة 2020 م بمحافظة شمال سيناء من لجان الامتحانات بعد أداء الامتحان في مادة الجغرافيا للقسم الأدبي  والكيمياء للقسم العلمي والرياضة  وسط حالة من الارتياح والفرحة لسهولة الامتحان.


وسادت الفرحة بين طلاب القسم الأدبي لسهولة امتحان الجغرافيا، وعبر محمد خالد مدرسة عمرو شكري الثانوية بنين عن فرحته لسهولة الأسئلة التي جاءت من المنهج الدراسي المقرر.


بينما عبر طلاب القسم العلمي عن سعادتهم لسهولة أسئلة مادة الكيمياء، حيث جاءت الأسئلة مباشرة من النماذج، كما قال حمادة خالد مدرسة عمرو شكري الثانوية بنين بالعريش.


وقالت أسماء ممدوح، بمدرسة أحمد عسكر الثانوية بنات، إنها تتمنى أن تعوض صعوبة امتحان الفيزياء، وكلها أمل أن تحصل على درجة مرضية حتى لا يتغير المجموع الكلي في نهاية العام.  



وقال عمر محمد فؤاد بمدرسة عمرو شكري بنين بالعريش ' إن أسئلة امتحان مادة الكيمياء كانت سهله  وتمكن من حل علي جميع الاسئلة وتمني حصوله علي درجة مرتفعة للحصول علي مجموع عالٍ يؤهله لدخول الكليات المرشحة التي يتمني دخولها عند التنسيق. 


وأدى طلاب الثانوية العامة 2020 ، اليوم الاحد الامتحان في مادتي الكيمياء (للشعبتين العلوم والرياضيات) والجغرافيا للشعبة الأدبية.

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